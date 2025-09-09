Някои от участниците Ергенът: Любов в рая вече вървят уверено един към друг, други още събират смелост да направят първата крачка. Но ето кои двойки в най-романтичното риалити вече са факт.

Шермин и Красимир



Шермин и Красимир са едни от първите ясно завършващи се двойки в предаването. Те имаха романтична среща, на която Краси дори прочете сонет от Шекспир на Шермин в знак на възхищението, което изпитва към нея, а след това на церемонията на розата двамата продължиха да отправят мили думи един към друг и химията помежду им отново бе повече от видима.

Натали и Орлин



Натали и Орлин остават насаме и споделят романтични моменти заедно. Тяхната среща...

„С него чувствам лекота и ме кара да се усмихвам“, споделя красивата дама за емоциите, които изпитва към Орлин.

Натали споделя, че харесва повече творчески натури и усеща, че двамата имат доста общи интереси.

Емили и Валентин



След специалната задача с романтичния клип, който трябваше да заснемат, двамата участници продължиха да поддържат искрата и да разменят нежни жестове и думи помежду си. Привличането между тях е категорично и е видимо от останалите момчета и момичета във вилата. Вальо дори споделя, че той и Емили имат много общи неща.

