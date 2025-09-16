Симона Кръстева е новото момиче, което влиза в "Ергенът: любов в рая". Тя е крехка както във физиката си, така и в душата си. С нежен, фин чар. От нея прозира безгранична романтика и вяра в истинската любов.

Симона за любовта и връзките



Последната ѝ връзка е с мъж, който е с 30 години по-възрастен. Може да бъде заклеймена като златотърсачка, но тя е сигурна, че именно любовта е причината да му отдаде 4 години. Днес е сама. Влиза в предаването, за да намери истинска любов.

Какво работи/учи Симона?

Признава, че ѝ е трудно да се издържа със скромната си заплата, която изработва след 15 часови смени, но се чувства щастлива. Работи като администратор в хотел.

Откъде е Симона?

София

Какво спортува Симона?

Тича по 8 км, катери скали, търси спокойствие в йогата.

Има домашен любимец куче. В миналото си е била с друг цвят на косата - руса. Обича да пътува и има сантимент към Италия.

