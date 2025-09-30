Близнаците Атанас и Стефан нагорещиха максимално градуса на страстите с влизането си в "Ергенът: любов в рая", като представянето им в романтичното риалити предложи двойно повече тестостерон и беше изключително атрактивно.

Кой е Стефан Куманов?

Стефан е от Пловдив и е инженер. Основал е малка компания с най-добрия си приятел, разработват музикален аудио plug-in софтуер. Учи геодезия, но прекъсва. Бивш футболист. От две години участва в аматьорски турнири по тенис. Пее, танцува, бийтбоксва, упражнява стрелба и кара АТВ.

Има брат близнак. Двамата са неразделни, заедно са дори в „Ергенът: Любов в рая“. Стефан е по-малкият, но по-увереният, по-успелият, по суетният, по-екстровертният... или поне така изглежда. Самочувствието му е завидно. Печели жените лесно.

Вижте какво сподели Стефан ексклузивно пред Ladyzone.bg в следващото блиц интервю!

1. Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – коя би избрал?

Бих избрал да бъда самия себе си след 10 години. Любопитно ми е докъде ще стигна, какви уроци ще съм научил и какво ще съм израдил.

2. На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Да вярва в себе си, дори когато светът го/я кара да се съмнява. Да бъде дисциплиниран човек, който не е нужно да бъде съвършен, за да бъде обичан.

3. Какъв съвет би дала на 18-годишното си Аз?

Да не спира и да не се страхува да греши - страхът е по-лош от самата грешка.

4. Какво е любовта за теб сега?

Дом, който носиш в сърцето си. Спокойствие, сигурност, но и онази искра, която те кара да искаш да бъдеш по-добрата версия на себе си.

5. Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Да слушам истински. Малките детайли създават най-голямо впечатление.

6. Кой е най-неловкият момент, в който си се опитвал да впечатлиш някого?

Не се опитвам да впечатлявам нарочно. Вярвам, че когато си наистина себе си, нещата просто се случват. Тогава няма нужда от усилие да блеснеш, защото истинското ти "аз" е достатъчно.

7. Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Плик със сърце, луна, звезди, млечния пътм роза.

8. Любим плод, песен, цвят и футболен отбор

Малини. "All Around the World" на Лиса Стенсфийлд. Червен цвят. Реал Мадрид.

Още с влизането си Атанас Куманов предизвика истински раздор във вилата на "Ергенът: Любов в рая". И двамата от близнаците получиха възможността да излязат на срещи с две избрани от тях участнички, като Атанас избра Кристина.

След като близнаците получиха възможност да опознаят две момичета на индивидуални срещи, партьорите им във вилата започнаха да ревнуват. Дениз получи покана от Стефан, но може ли това да я накара да пренебрегне чувствата си към Виктор? Дениз и Стефан се отправиха към плажа и по-точно към специално място за лечебна кал, която носи облекчение и свежест за тялото. Те имаха възможност да се опознаят отблизо, като се намазаха взаимно с калта.

Докато „изучаваха“ телата си, по време на тази нестандартна активност, те намериха време да разговарят откровено за животите си, споделиха за интересите си и се опознаха по-добре. Стефан не си позволи да прекрачи никакви граници и внимателно намаза само краката на Дениз. Тя се целеше по-високо, като намаза гърдите му.

Той каза, че е усетил искрените ѝ емоции. Между тях не се забеляза никакво напрежение. Той остана впечатлен от нейните маниери и отношение, като каза, че според него всичко е протекло много „естествено“. Двамата се отправиха към брега, където отмиха калта един от друг и отново имаха моменти на непринудена близост. След забавната им среща, те се отдадоха на пикник на пясъка с приятен разговор.

Впоследствие Шермин и Стефан имаха възможността да се отдадат на приятен разговор края плажа, малко след като Краси и Киара се бяха усамотили, встрани от останалите. Когато Стефан се върна реши да попита Краси за мнение относно интереса му към Шермин.

Участничката отрече да е взела решение на този етап, но сподели пред останалите, че компанията на Стефан ѝ е приятна и комуникацията им ѝ е „интересна“. В същото време Краси беше зает да обсъжда „детското поведение“ на Шермин със Стефан.

Вижте повече за Стефан Куманов от "Ергенът: Любов в рая" в следващото видео:

