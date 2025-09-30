Двойно повече тестостерон предложиха с влизането си в "Ергенът: любов в рая" близнаци Атанас и Стефан, като представянето им в романтичното риалити беше изключително атрактивно.

Атанас Куманов е от Пловдив и е специалист търговия в международна компания. Учи задочно геодезия в София и спортна педагогика в Пловдив, но прекъсва. Играе футбол от 10-годишен и няколко години е професионален футболист.

Година и половина живее в САЩ. Целеустремен е, но още търси точния път. Има брат близнак, по-голям е от него с две минути. Атанас е по-чувствителен и с по-благ характер от двамата, но признава, че брат му е по-умният. Самият той е обграден от женско внимание.

Имал е отношения с над 200 жени, но не парадира. Харесва умни брюнетки с добра обща култура.

Ако можеше да изживееш 1 ден като който и да е мъж в света – кой би избрал?

Бих избрал себе си.

На какво искаш да научиш бъдещата си дъщеря/син?

Искам да науча бъдещата си дъщеря или син на това да цени и да не губи времето, което има пред нея/него и да не спира да опитва във всяко нещо, с което иска да се захване.

Какъв съвет би дал на 18-годишното си Аз?

На 18-годишното си Аз бих дал като съвет да бъде себе си, да вярва в себе си и да не се спира да върви по пътя, докато не стигне до крайната си цел.

Какво е любовта за теб сега?

Любовта за мен е грижа.

Какво е твоето тайно оръжие за първа среща?

Нямам тайно оръжие на първа среща, предпочитам да избера приятно място, където може да споделим времето си и да бъда себе си.

Ако трябваше да напишеш любовно писмо с емоджита, кои щяха да са задължителни?

Двойка, писмо със сърце, целувка, шоколад.

Любим плод, песен, цвят и футболен отбор?

Плод - боровинки и малини. Няма любима песен. Цвят – черно. Отбор - Реал Мадрид.

Още с влизането си Атанас Куманов предизвика истински раздор във вилата на "Ергенът: Любов в рая". И двамата от близнаците получиха възможността да излязат на срещи с две избрани от тях участнички, като Атанас избра Кристина.

Той постъпи впечатляващо, като първо попита нейната половинка - актьорът Петър, за позволение да я изведе на среща. Двамата бързо и безпроблемно се разбраха и Атанас и неговата избраница се отправиха към плажа.

В началото те се отдадоха на забавление „по детски“ и пуснаха хвърчило. След това, Атанас и Криси продължиха срещата си с пикник на пясъка. Те обсъдиха различни теми от живота, споделиха преживявания и се опознаваха в непринудена атмосфера. Криси сподели за своите мечти за близкото бъдеще – да създаде семейство и да има деца.

„Смисълът на живота за мен е да работя упорито, да вечерям с добри хора и да обичам една и съща жена отново и отново“, каза Куманов.

„Много силно впечатление в разговора ми направи това, че ние имаме доста допирни точки, по много въпроси мислим еднакво“, сподели пред камерите Кристина.

