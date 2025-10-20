Лъчезар проявява сериозен интерес към Филипа в "Ергенът: любов в рая" и май е напът да я отмъкне от Йовица. Виктория се опита да влезе в ролята на Купидон, за да насърчи двамата с козметоложката да се сближат повече. Ще поддаде ли Филипа на изкушението?

Това е само една от драмите, която предстои да се разплита в новия епизод на "Ергенът: любов в рая".

Какво ще се случи в новия епизод на "Ергенът: любов в рая"?

В новия епизод Лъчезар ще продължи с ухажването, а то вече включва и прегръдка през кръста. Въпреки това тя твърди, че поддържа дистанция. Останалите момичета обаче не са съгласни с това. Те се събират на групички и обсъждат поведението на Филипа. Дениз е категоричка, че действията на Филипа показват нещо съвсем различно от думите й - "Ела, кумчо, изяж ме!"

Коя е Филипа?

Филипа - Пламена Димитрова е лъчезарна, открита, сладкодумна и интелигентна. Осъзната и здраво стъпила на краката си. Бързо влиза под кожата, лесно се сближава и умее да задържа хората около себе си. Семеен тип момиче, което никога не е имало one night stand.

Връзките ѝ са само сериозни, а мъжете около нея са като от калъп - високи, тъмни, с бради и материално осигурени. Самата тя обича силно. Дълго и дълбоко страда след раздяла, но пък умее да се мобилизира. Готова е за семейство.

Филипа обича и силните усещания - скачала е с бънджи и се е гмуркала.

От кой град/село е?

София

София

Филипа е биолог по образование, но работи като козметолог. Финансово се е осигурила сама. Бивша професионална гимнастичка и възпитаничка на Илияна Раева. Работи като козметолог.

Филипа за връзките и любовта

"Мъжете харесват повече жена победител, отколкото жена кукла."

