В "Ергенът" 5 остават не само незабравими изживявания и сцени, но и изказвания. След всеки епизод споделяме най-големите бисери, които размисват или разплакват до сълзи.

Бисерите от "Ергенът", еп.31

"Въобще не знаехме как се танцува на тази музика, но Гориция го определи като шриланкски кючек, затова спазвахме този стил." - Татяна

„Две блондинки на цената на една. Аз съм скъпата!“ - Гориция

„Не скачам от връзка на връзка през няколко месеца. След връзка нямам закон, че трябва да си почина. Случвало се е да има и по-кратки периоди до следваща връзка, но то е до усещане.“ - Гатев

"Случвало ми се е с един човек, в един момент да не можем да се срещнем и да ни се разминават възгледите за живота. Няколко месеца по-късно или години е моментът, който се случва, което ме е шокирало.“ - Гатев



„На етап съм, в който съм готов много да се пусна с един човек и да градим нещо специално." - Гатев

„Не съм нито обсебваща, нито мрънкаща, нито ревнива.“ – Бетина

„Бети има добри очи, душата й е изключително чиста и е много сладка.“ – Гатев

"Важно ми е да видя как изглеждам аз през вашите очи." – Гатев

„Сърцето ми е разбито от приятел!“ – Михаела

„Не съм дошъл за игрички“ – Крис