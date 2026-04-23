Скъсяването на цикъла е нещо, което се случва при жените около или над 40 години. Изведнъж забелязваш, че в календара, в които си отбелязваш дните с менструация, червените квадратчета стават все по-често, а дните между тях - все по-малък брой. Някои от специалистите го наричат „новото нормално“ на тялото и го свързват най-вече с възрастта.

Ако обаче сте в активна възраст и усетите подобна рязка промяна, е добре да изследвате хормоналния си статус.

Перименопаузата (годините преди спиране на менструацията) е естествен преход за организма, който по принцип не се нуждае от лечение. Но както върху всичко останало, стресът и претоварването на съвременните жени се отразява и на хормоналните цикли. През перименопауза функцията на яйчниците става хаотична в количеството и редовността на производството на естрогени. Перименопаузата може да продължи от 2 до 8 години. Именно тази вариабилност се отразяват на настроението и самочувствието, респективно на работоспособността на жените.

Защо цикълът става по-кратък с времето?

Цикълът се скъсява, защото тялото бърза да овулира. Това е биологичен сигнал, че репродуктивният прозорец започва леко да се затваря. Това е само една от промените в женското тяло. По-късно, когато жената влезе по-дълбока в перименопауза, цикълът започва да прави обратното – да става много дълъг или да прескача месеци, докато накрая спре напълно.

Обикновено скъсяването на цикъла това започва след 35-40-годишна възраст и е един от първите признаци на т.нар. перименопауза. С намаляването на яйчниковия резерв, нивата на хормона FSH (фоликулостимулиращ хормон) се покачват. Това кара тялото да „бърза“ – овулацията настъпва по-рано в цикъла, което скъсява първата му фаза. В резултат на това, ако цикълът до сега е бил 28-30 дни, той може да стане 24-25 дни или дори по-кратък.

Причини

Изчерпване на яйцеклетките

Всяка жена се ражда с определен брой яйцеклетки. С наближаване на 40-те (а понякога и по-рано), техният брой драстично намалява. Когато „изборът“ в яйчниците стане малък, тялото започва да работи извънредно, за да стимулира овулация.

Повишаване на хормона FSH

Тъй като яйчниците не реагират толкова лесно, колкото на 20 години, мозъкът (хипофизата) започва да произвежда повече FSH (фоликулостимулиращ хормон). Високият FSH кара фоликула, който съдържа яйцеклетката, да се развива много по-бързо от нормалното.

По-ранна овулация

Тъй като фоликулът по-бързо експресно под въздействието на високия FSH, овулацията настъпва по-рано. В стандартен 28-дневен цикъл овулацията е на 14-ия ден. С възрастта тя може да се измести на 10-ия или дори на 8-ия ден. Понеже втората фаза на цикъла, след овулацията, обикновено е с фиксирана дължина около 14 дни, общият цикъл се свива – например от 28 на 22-24 дни.

Намаляване на инхибин Б

Яйчниците произвеждат протеин, наречен инхибин Б, който казва на мозъка „спри да произвеждаш FSH, имаме зрели фоликули“. С годините нивата на този протеин спадат. Спирачката я няма, FSH остава висок и целият процес се ускорява.

Четири са основните промени в тялото на жената по време на цикъл. Специалисти споделят, че:

прагът на болка става по-нисък

почти всяка жена има проблем с храносмилателната система

организмът става по-податлив на инфекции

жените стават по-тромави

Много жени използват времето през перименопаузата за пренареждане на жизнените си приоритети.

Опасно ли е скъсяването на цикъла?

В медицинския смисъл скъсяването на цикъла обикновено не е опасно. Това е естествен процес на стареене на репродуктивната система. Има обаче два важни фактора, които е добре да се имат предвид:

Репродуктивни планове: Ако планирате бременност (или сте донор на яйцеклетки), скъсяването на цикъла е сигнал, че яйчниковият резерв намалява и качеството на яйцеклетките се променя.

Здравословен дискомфорт: По-честият цикъл може да доведе до по-голяма загуба на кръв общо за годината, което понякога причинява анемия - недостиг на желязо.

Кога е наложително посещението при лекар?

Добре е да потърсите мнение на специалист, ако:

Цикълът стане по-кратък от 21 дни .

. Кървенето стане изключително обилно .

. Появи се зацапване между менструациите.

между менструациите. Цикълът е придружен от силни болки, каквито не си съществували преди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.