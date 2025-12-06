Шести декември е един от най-обичаните български празници – Никулден, когато традицията повелява на трапезата задължително да има риба, най-често шаран. Въпреки че е голям празник, мнозина забравят, че Никулден попада в периода на Коледните пости.
Добрата новина е, че Православната църква разрешава консумацията на риба на този ден, което го прави чудесно изключение. Ако търсите лека и вкусна алтернатива на пълнения шаран, която да е в духа на празника, към рибата добавете картофи със зеленчуци по ваш вкус.
Картофи със зеленчуци
За постите едни от основните продукти са картофите. Комбинират се прекрасно с всички видове зеленчуци, освен че са най-често използваната гарнитура за меса и риби.
Ето необходимите продукти за 4 порции:
- 6 големи картофа
- 1 глава кромид лук
- 1 морков
- 1 глава целина
- 5 скилидки чесън
- 1 червен домат
- 1 кубче зеленчуков бульон
- 2 дафинови листа
- 1/2 връзка копър или магданоз
- Черен пипер и сол на вкус
Обелените зеленчуци (картофи, целина, морков, лук, домат) ги нарежете на кубчета. Запържете лука в дълбок тиган на дъното с олио. След това добавете моркова, целината, пресования чесън. Оставете да се задушат за 10-ина минути. Прибавете доматите и залейте зеленчуците с 1 чаша топла вода с разтворено в нея кубче зеленчуков бульон. Подправете с дафинов лист и сол. Покрийте с капак и варете на слаб огън до готовност на картофите. Накрая добавете черен пипер и поръсете с нарязан на ситно копър или магданоз.
