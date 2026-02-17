Животът му е изпълнен с любов, талант и световна слава, но в дома му така и не се чува детски смях. Робърт Дювал се жени четири пъти, среща голямата любов на живота си и оставя ярка следа в киното, но никога не става баща. Каква е историята зад това решение – съзнателен избор или болезнено стечение на обстоятелствата? Вижте какво е споделял актьорът по темата за бащинството, както и кои са жените в живота му.

Защо Робърт Дювал няма деца

Едно от нещата, за които Робърт Дювал е мечтал през целия си живот, но никога не е успял да постигне, е да стане баща. Макар да е бил женен 4 пъти, той никога не е успял да остави наследници.

През 2007 г. споделя, че не е имал намерение да остане без деца и дори е обмислял да осинови.

„Изглежда стрелям с халосни патрони. Пробвал съм с много различни жени – с тези, за които съм бил женен, както и с други. Мислил съм и за осиновяване, но все още не съм го направил“, заявява той за списание Details.

Според източник на Daily Mail, актьорът рядко е говорил публично по темата, че няма деца и не е позволявал тя да определя живота му. Макар в определен момент Робърт да е копнеел да стане баща, в крайна сметка е насочил енергията си към кариерата и връзките си. Близките му отбелязват, че е живял пълноценен живот, като не е позволил това да се превърне във фикс идея. Въпреки че не е имал биологични деца, той е изпитал радостта от семейния живот по време на първия си брак с Барбара Бенджамин, когато става доведен баща на двете ѝ дъщери от предишна връзка.

„Той не говореше често за това, че няма деца, защото влагаше времето си в професията си, в браковете си и просто в това да живее живота си. В миналото е казвал, че това просто не му е било писано, но никога не е съжалявал. Това може да е създавало напрежение в някои от браковете му, но липсата на деца никога не е бил повратен момент за него", обяснява източник, близък до актьора.

Жената на живота му се казва Лусиана Педраса. Двамата се женят през 2005 година и тя е с него до смъртта му. Преди нея е бил женен още 3 пъти – с актрисите Барбара Бенджамин и Гейл Йънгс и с танцьорката Шарън Брофи.

Барбара Бенджамин: първата любов

През 1964 г. Дювал се жени за актрисата Барбара Бенджамин. По това време тя има две дъщери от предишна връзка – Сюзан и Нанси, на 7 и 6 години. Дювал помага в отглеждането им. Бракът продължава до 1975 г. В интервю през 2003 г., актьорът лаконично обясни раздялата с първата си съпруга: „Просто се изчерпахме“.

Гейл Йънгс – втори опит с актриса

С втората си съпруга, актрисата Гейл Йънгс, Дювал се запознава през 1977 г., докато играе на Бродуей в постановката „American Buffalo“.

„И се влюбих“, споделя тя пред The New York Times през 1983 г.

След период на раздяла от 14 месеца по време на общ филмов проект, двамата се събират отново и сключват брак през август 1982 г. Четири години по-късно се развеждат.

През 2003 г. Йънгс споделя в интервю:

„Той е великолепен човек в много отношения, по-жизнен е от всеки, когото познавам. Но в други аспекти е измъчена душа. Воден е от нуждата си за постигане на съвършенство.“

Шарън Брофи – събира ги общата им страст към тангото

Третата съпруга на актьора, танцьорката Шарън Брофи, среща Дювал на курс по танго в Ню Йорк през 1986 г. Легендата на киното е влюбен в тангото и то е едно от хобитата му. Двамата се женят през 1991 г. в неговия селски дом във Вирджиния. През 1995 г. актьорът подава молба за развод.

Лусиана Педраса - неговата голяма любов

С Лусиана Педраса актьорът се запознава напълно случайно през 1996 г. в Аржентина.

„Запознах се със съпругата си в Аржентина“, разказва той пред Esquire през 2010 г. „Цветарският магазин беше затворен, затова влязох в пекарната. Ако цветарският беше отворен, никога нямаше да я срещна.“

Двамата участват заедно във филма „Assassination Tango“ от 2003 г., написан и режисиран от Дювал, и се женят две години по-късно.

След повече от две десетилетия брак, който е най-дългият му от всичките четири, Лусиана обяви смъртта му с трогателни думи:

„За света той беше носител на „Оскар“, режисьор, разказвач на истории. За мен той беше просто всичко!“

Интересна подробност е, че двамата са родени на една и съща дата – 5 януари, но Лусиана е с 41 години по-млада от него. Двойката участва в много благотворителни инициативи в полза на бедни жени и деца в Аржентина и цяла Южна Америка.

