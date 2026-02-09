В представите на нашите баби щастливият дом мирише на топла гозба всяка вечер. Оказва се обаче, че 15-годишно проучване на Харвард сред 12 000 двойки – има съвсем друго мнение по въпроса.
Резултатите показват, че ежедневното готвене от страна на жената може сериозно да наклони везните на семейното щастие... в грешната посока. А защо се случва това?
Числата, които казват истината
Проучването разкрива любопитна разлика в нивата на удовлетвореност от връзката. Това цитира изданието Periskopi.
- Жените, които не готвят всеки ден за съпрузите си, оценяват брака си с 8.4/10.
- Тези, които застават пред печката ежедневно, дават едва 6.1/10.
Според психолозите ежедневното готвене често поставя жената в ролята на „обслужващ персонал“. Това подсъзнателно я кара да чувства, че трябва да „заслужи“ мястото си във връзката, вместо да бъде равноправен партньор.
Мъжете са по-щастливи, когато споделят кухнята
Изненадващо или не, феноменът засяга и силния пол. Мъжете в двойки, където готвенето е споделено занимание, оценяват брака си с висока оценка (8.1/10). В контраст, тези, които биват постоянно „обслужвани“, са значително по-малко щастливи – едва 5.9/10.
Оказва се, че доминацията на един партньор в домакинството създава напрежение, което се отразява на общата хармония. Най-щастливите двойки са тези, които превръщат домакинските задължения в отборна игра – без значение дали готвят заедно, редуват се или просто поръчват храна за вкъщи.
Равенството е новата рецепта за любов
Времената, в които традициите диктуваха кой държи черпака, отдавна са в миналото. Във времена, в които жените са също толкова ангажирани професионално, двойното натоварване у дома се превръща в бреме, което убива романтиката.
Изследването на Харвард подчертава нещо изключително важно: равенството не е просто модерна дума, а ключът към здравословен и дълготраен брак. Затова следващия път, когато се чудите какво да сготвите, може би правилният отговор е „Нека днес поръчаме нещо заедно“.
