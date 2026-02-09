В представите на нашите баби щастливият дом мирише на топла гозба всяка вечер. Оказва се обаче, че 15-годишно проучване на Харвард сред 12 000 двойки – има съвсем друго мнение по въпроса.

Резултатите показват, че ежедневното готвене от страна на жената може сериозно да наклони везните на семейното щастие... в грешната посока. А защо се случва това?

Числата, които казват истината

Снимка: iStock

Проучването разкрива любопитна разлика в нивата на удовлетвореност от връзката. Това цитира изданието Periskopi.

Жените, които не готвят всеки ден за съпрузите си, оценяват брака си с 8.4/10.

Тези, които застават пред печката ежедневно, дават едва 6.1/10.

Според психолозите ежедневното готвене често поставя жената в ролята на „обслужващ персонал“. Това подсъзнателно я кара да чувства, че трябва да „заслужи“ мястото си във връзката, вместо да бъде равноправен партньор.

Мъжете са по-щастливи, когато споделят кухнята

Изненадващо или не, феноменът засяга и силния пол. Мъжете в двойки, където готвенето е споделено занимание, оценяват брака си с висока оценка (8.1/10). В контраст, тези, които биват постоянно „обслужвани“, са значително по-малко щастливи – едва 5.9/10.

Оказва се, че доминацията на един партньор в домакинството създава напрежение, което се отразява на общата хармония. Най-щастливите двойки са тези, които превръщат домакинските задължения в отборна игра – без значение дали готвят заедно, редуват се или просто поръчват храна за вкъщи.

Любов без сценарий По-възможно е да откриете съпруга си в супермаркет, отколкото в приложение за запознанства

Животът на Линдзи Вон извън пистата: от кошмарното падане до големите любови (СНИМКИ)

Защо на Свети Валентин мечтаем за шоколад, а не за люти чушки? Психология на сладкото изкушение

Фьодор Достоевски ~ Да се влюбиш не значи да обичаш (СНИМКИ + ВИДЕО)

Блокирани или приятели: В какви отношения сте с бившите? (ВИДЕО)

Мерил Стрийп: От трагичната любов с Джон Казале до раздялата с Дон Гъмър (СНИМКИ)

Стартира Седмицата на брака у нас - 7 дни, 7 идеи да покажете любовта си към половинката

Диего Ривера и Фрида Кало: Ще те нараня, защото те обичам (ВИДЕО)

Нанси и Роналд Рейгън: 52 години любов, които Алцхаймер не успя да изтрие (СНИМКИ)

Тя е на 12, той на 38: Историята на Селин Дион и Рене, която не се побира в един живот (СНИМКИ)

Равенството е новата рецепта за любов

Времената, в които традициите диктуваха кой държи черпака, отдавна са в миналото. Във времена, в които жените са също толкова ангажирани професионално, двойното натоварване у дома се превръща в бреме, което убива романтиката.

Изследването на Харвард подчертава нещо изключително важно: равенството не е просто модерна дума, а ключът към здравословен и дълготраен брак. Затова следващия път, когато се чудите какво да сготвите, може би правилният отговор е „Нека днес поръчаме нещо заедно“.

Рецепта за руло от патладжан вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER