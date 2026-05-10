Да родиш първото си дете на 50 години звучи като нещо, което мнозина биха нарекли „невъзможно“. За Кремена Йорданова от Варна обаче това е сбъдната мечта, чакана с години, преминала през разочарования, здравословни битки, ин витро процедура и безброй моменти на надежда. Днес тя държи в ръцете си най-голямото си щастие – малкия Калоян, роден тогава, когато вече е чувала твърде много пъти, че е „прекалено късно“.

На 52 Кремена не само отглежда двегодишния си син заедно с партньора си Кирил, но и започва собствен онлайн бизнес, доказвайки, че животът няма срок за любов, майчинство и ново начало.

"Когато срещнах правилния човек, започнахме веднага"

Кремена става майка за първи път на 50 години, но казва, че е била готова за дете много по-рано.

„Отдавна се чувствах готова да стана майка, но нямах правилния партньор.“

На млади години тя е в 10-годишна връзка, в която партньорът ѝ не иска деца. След раздялата решава да поеме по различен път – започва работа в СПА центровете на луксозни круизни кораби и близо 15 години пътува по света.

Когато се връща в България, е на 42 години и ѝ трябва време, за да се адаптира към живота тук отново. Любовта идва по-късно – среща Кирил, когато е на 46, а той на 40 години.

Снимка: Личен архив

„Още след първата година вече говорихме за деца, защото и двамата знаехме какво искаме.“

Две изгубени години и диагнозата, която променя всичко

Двамата започват опити за бебе по естествен начин, но без успех. По-късно се оказва, че има и здравословен проблем. Следва подготовка за ин витро процедура, но тогава Кремена се сблъсква с ново изпитание – активира се Базедовата ѝ болест.

„Трябваше да пия лекарства, които са несъвместими с бременност. Там загубихме близо две години.“

Вместо да се откаже, тя използва времето, за да подготви тялото си максимално добре. Започва работа с холистичната акушерка Десислава Костова, която изготвя индивидуална програма за нея.

„Сигурна съм, че успехът на ин витрото се дължи именно на тази подготовка.“

Ин витро на 50: „Получи се от първия път“

Въпреки минималните шансове за успешна бременност на тази възраст, процедурата се оказва успешна още от първия опит.

„Шансовете за успешно ин витро на тази възраст са под 30%, дори по-малко.“

След това Кремена преминава и през изненадващо лека бременност.

„Нямах никакви оплаквания и качих само 4 килограма. Възстанових се много бързо, а Калоян го кърмих цяла година.“

Снимка: Личен архив

Тя признава, че най-трудната част по пътя не е била физическата, а отношението, с което често се е сблъсквала.

„Само като ти видят годините и започва: „Прекалено си стара“, „Вече нямаш яйцеклетки“, „Защо си чакала толкова“. Някои специалисти са направо брутални.“

Малкият Калоян – най-чаканото щастие

Днес Калоян е на 2 години и 4 месеца. Кремена го описва като спокойно, но много инатливо дете. „Метнал се е на баща си“, смее се тя. Малкият вече ходи на ясла, има приятелчета и е много самостоятелен още от бебе „Заспиваше сам с шишето с мляко. Сега вече повече ме търси вечер да съм до него.“

Снимка: Личен архив

„Възрастта няма значение, опитът има“

Кремена е категорична, че не се е страхувала от това да стане майка на 50. Единственият й страх е бил дали ще се сдобие с така желаното дете. Според нея възрастта не определя качествата на един родител.

„Възрастта няма значение. Опитът ти дава много повече в отглеждането на дете.“

Най-голямото предизвикателство днес е липсата на помощ.

„Само двамата с Кирил си го гледаме. Моите родители починаха млади, а неговите живеят в друг град.“

Ново начало и собствен бизнес на 52

Освен майка, Кремена е и жена, която започва нов професионален път след 50. Днес тя работи онлайн с жени с репродуктивни проблеми и паралелно изгражда собствен бизнес в сферата на онлайн обучението и афилиейт маркетинга.

„Искам да изградя нещо свое, за да знам, че завися от себе си.“

Тя е и автор на книгата „21 дни вътрешна трансформация за изобилие“ – наръчник с практически упражнения за личностна промяна.

„Всяко нещо идва в правилното време“

Днес ежедневието ѝ е изпълнено с грижи за детето, работа и безсънни вечери пред компютъра, след като Калоян заспи. Но Кремена вярва, че всичко се е случило точно така, както е трябвало.

„Ако можех да дам съвет на 30-годишното си аз, бих казала: „Не препирай толкова. Всяко нещо се случва по правилния начин и в правилното време.““

Вижте във видеото историята на народната певица Росица Пейчева, която роди третото си дете на 50 години и съвсем скоро стана баба за първи път: