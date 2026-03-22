На 23 март честваме паметта на свещеномъченик Никон и на мъченик Лука Одрински.

Свети Никон се родил в Неапол, Италия, в началото на трети век от баща езичник и майка християнка. Майката се постарала да го възпитава в Христовата вяра. Младият Никон обаче не слушал нейните наставления. Станал войник и се отличил с храброст.

В една битка обаче бил в смъртна опасност и се обърнал с молитва към Христос, за Когото майка му много пъти разказвала. По чудо се спасил и тогава решил коренно да промени живота си. Напуснал войската, отишъл и се качил на кораб, който тръгвал на изток. Първата спирка била на остров Хиос.

Там Никон слязъл и пожелал да се запознае с вярата в Христос. После приел кръщение и се отдал на изучаване на Евангелието. Местният епископ видял дарбите и усърдието му, и го ръкоположил за свещеник, а по-късно му поверил да ръководи много християни и да ги наставлява.

Свети Лука се родил в Одрин. На шест години останал без баща и майка му го дала на един търговец в Цариград да го отгледа. Но когато бил на 13 години, Лука се сбил с едно мюсюлманче и го надвил. Присъствалите възрастни турци видели това и се нахвърлили срещу Лука. За да избегне наказание, той обещал да приеме исляма.

Веднага го отвели в дома на знатен турчин и го обрязали. Съвсем скоро обаче Лука започнал да съжалява за постъпката си. Избягал в Света гора и там живял няколко години, но съвестта го мъчела. Накрая отишъл на остров Лесбос, където открито заявил, че се отказва от исляма. Незабавно бил заловен и осъден на смърт. Обесили го на 23 март 1802 г.

Имен ден празнуват всички дами, които носят името Лидия.

