Strawberry Quick (или „Strawberry Quik“) са розови мечета, известни като амфетамини, а новината за наличието им в български училища разтревожи изключително много майки. Информация и снимки за мечетата се разпространяват във Фейсбук и Вайбър групи, чрез които родители от различни училища си комуникират.

Информация за тези анфетамини започва да се появява, след като в някои щати имало случаи на наркотици, смесени с оцветители, но не с цел да се привличат деца, а просто за разпознаване на различни „партиди“.

Какво е Strawberry Quick?

През 2007 г. се появяват публикации в медиите в САЩ за нов вид наркотик — цветни и ароматизирани метамфетамини, под името „Strawberry Quick“. Името е игра на думи с името на прах за напитка „Strawberry Quik“.

През 2007 г. полицията и училищните служители в Северен Тексас предупреждават родителите за новата популярна смес, която комбинира бонбони твърди бонбони с пристрастяващи метамфетамини.

На сайта на National Drug Intelligence Center е споменато, че са регистрирани случаи на цветен метамфетамин в Невада.

Американската DEA (Drug Enforcement Administration) излиза с официално изявление, че няма потвърдени случаи на такова вещество.

Предупреждението за наркотика "Strawberry Quick" е "измама" – с това становище излиза полицията в Уест Мидландс. Твърдението, че те са изпратила съобщение, предупреждаващо за този наркотик, нкойто се раздава на деца, е споделено хиляди пъти във Facebook. Но полицията публикува изявление, в което се казва, че предупреждението е "измама" и че съобщението, което твърди, че е от тях, "не е истинско".

Случаите с такива съобщения са докладвани преди в САЩ и са описани като неоснователни от федералните служители за борба с наркотиците, пише fullfact.org.

Истина или лъжа - как се разпространява слухът?

Историята за тези розови мечета се разпространява чрез имейли, училищни бюлетини и социални мрежи .

В Южна Азия се публикува материал за „наркотикът "Strawberry Quik‘“ като предупреждение — но там е категоризирано като фалшиво съобщение .

Няма достоверни доказателства, че дилърите на наркотици произвеждат цветни и ароматизирани версии на метамфетамин (имитиращи бонбони) с намерението да ги направят привлекателни за децата. Позицията е на snopes.com - един от сайтовете за проверка на факти.

Как да подходим с децата?

Добре е родителите да знаят как да говорят с децата си на подобни теми и да ги научат да разпознават опасности.

Разговор с децата: Когато говорите с детето си, обяснете, че наркотиците са реални опасности. Важно е то да има доверие в свой по-възрастен близък, с когото да може да говори и да зададе въпросите си.

Не пренебрегвайте реалността: „Strawberry Quick“ не е конкретно доказана форма. Но дори това не означава, че няма рискове: цветни/ароматизирани дроги или дроги, които приличат на десерти, могат да създадат истинска заблуда за това, което децата консумират

Източници и критично мислене: Да учим децата си да проверяват информацията, която стига до тях: кой какво им казва, има ли доказателства, официален източник ли е и др.

Как да реагират: Ако имат съмнения за конкретен случай или сигнали, винаги могат да се обърнат към училищни съветници, полиция или организации, работещи с превенция на зависимости.

Наркотици - съвети за безопасност:

1. Научете децата да не приемат неясни вещества или бонбони от непознати хора.

2. Когато има съмнения, по-добре да каже „Не, благодаря“.

3. Докладвайте всякакви подозрителни дейности на училищните власти или в най-близкия полицейски участък.

4. Ако имате опасения или надеждна информация за проблеми, свързани с наркотици, моля, свържете се с полицията.

5. Уверете се, че детето ви се чувства комфортно да говори с вас за всичко.

6. Независимо какво се случи, уверете детето си, че родителите винаги са неговото сигурно място, готови да го напътстват, подкрепят и подкрепят във всичко

Удар по трафик на наркотици - вижте във видеото.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK