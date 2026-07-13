Тя се казва Дороти Уигинс и е на 100 г. Американската столетница не е баба с бастунче, а запален инфлуенсър. Все още може неща, които изумяват всички - плува, играе тенис, пазарува, претапицира столове, прави си маникюр и прическа. И всички това, докато се усмихва със свежо нанесено червено червило.

КОЯ Е ДОРОТИ?

Младежки дух - може би това е тайната на Дороти, която през август 2026 г. ще навърши 101 години. Тя е здрава, подвижна, жизнена като хора, които са наполовина на нейните години. А в добавка - поддържа външния си вид, има собствено мнение за всичко и точно това й помага да бъде един от известните инфлуенсъри в САЩ. В TikTok тя има над 60 000 последователи. Във Фейсбук я следват над 100 000 души. А всеки пост там предизвиква реакциите на десетки хиляди само за минути.



Дороти като млада

Косата й е бяла, но тя не пропуска посещения при фризьор, където се подстригва и я оформят със сешоар. Дороти никога не излиза без червило. И при избора му никак не се свени - избира ярко червеното! Известната инфлуенсърка не познава фразата "Не ти отива на годините!". А дори да я познаваше, сигурно щеше доста да поспори.

Дороти смята, че модата е станала "пастърма". Не е фен на Ким Кардашиян и нейното бельо. Изумяват я дрехите, които младежите носят и не прикриват нищо от тялото им. Енергична 100-годишна дама не се сдържа да изказва мнението си и за тях. Но ако си мислите, че има само тежестта на годините си - бъркате. Дороти има и друг уникален бизнес.

За 100 долара може да си купите персонализирано видео с послание от нея за рожден ден, годишнина, дългоочаквана среща, сватба, пенсионирания или ергенски и момински партита. Може да я помолите да включи шега, която само вие си знаете, да сподели мъдри думи или да използва характерни за нейните видеа фрази.

ЗДРАВА ЛИ Е ДОРОТИ НА 100 ГОДИНИ?

На 100 години Дороти все още играе тенис, пикълбол, плува и дори понякога шофира. Само преди няколко месеца специално си е подновила разрешителното да паркира край плажа, за да може да се наслаждава на слънцето и да плува.

С времето са се променили косата, зъбите и кожата й. Дороти се подлага на операция за отстраняване на плоскоклетъчен рак от лицето. Засегнатите участъци са били около устата и по бузите й. Тя подчертава, че е много важно хората редовно да се преглеждат, особено с напредването на възрастта.

Дороти се е омъжвала няколко пъти. Първата си сватба обаче няма да забрави никога.

Случва се така, че

ВСИЧКИ ГОСТИ СЕ НАТРОВИЛИ

Първата сватба на Дороти е в хотел "Вандербил" в Ню Йорк. Част от сватбеното меню била салата с пиле. Една от основните съставки била майонезата. В горещия ден на сватбата обаче това се оказало доста неправилен избор. Заради развалената майонеза се натровили както булката, така и голяма част от гостите. Толкова й прилошало тогава, че й се наложило да напусне собствената си сватба.

каква тайна споделя един български столетник - вижте във видеото.