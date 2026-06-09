Анджелина Джоли и 22-годишният й син Пакс Тиен Джоли-Пит обединиха заедно сили в името на добра кауза! 51-годишната актриса и едно от осиновениите й деца присъстваха през уикенда на благотворителното събитие за пикълбол на знаменитости Support+Feed Pickleball Invitational and Game Night в Лос Анджелис.

Проведено в PIKL Los Angeles, към Джоли и Пакс по време на събитието се присъединиха и други известни личности, включително Мелани „Мел“ Си от „Спайс гърлс“, Кристен Бел и Дакс Шепърд, както и музикалната суперзвезда Били Айлиш и бра й Финиъс.

Support+Feed е благотворителна организация с нестопанска цел, която работи за борба с климатичната криза и продоволствената несигурност. Тя е основана през 2020 г. от Маги Беърд - майката на Айлиш и Финиъс.

Джоли е дългогодишен хуманитарен работник, работила е с различни организации за редица каузи през годините.

Джоли споделя Пакс с бившия си съпруг Брад Пит, като са родители на още пет деца.

Бившата двойка постигна споразумение за развод през 2024 г. след повече от осем години на интензивни съдебни битки след раздялата им през 2016 г.

Източник наскоро каза пред „Пийпъл“, че отглеждането на децата ѝ и майчинството „прави Джоли най-щастливата“.

„Тя наистина насърчава всички деца да приемат своята индивидуалност. Винаги е обичала техните различни личности, интереси и таланти“, каза източникът. „Тя полага усилия да подкрепя това, което е важно за всяко от тях.“

„Тя е от типа майка, която искрено иска да присъства във важните моменти в живота им, а децата я обичат“, добави източникът. „Често ѝ казват, че е най-добрата майка и това я разплаква. Майчинството е много емоционално за нея. Прави я най-щастлива.“

Пикълболът е ракетен спорт - най-бързо развиващият се в света, като по своята същност се доближава до тениса и бадминтона. Играе се със специална перфорирана топка и твърди ракети, като кортът със същите размери като игрището за бадминтон. Мрежата и правилата са подобни на тениса с известни корекции.