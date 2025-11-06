На 7 ноември Българската православна църква честваме паметта на светите 33-ма мъченици в Мелитин и на преподобния Лазар Магнезийски.

Светите 33-ма мъченици от град Мелитин в Мала Азия (днес Малатия в Турция) са пострадали за вярата си в Иисус Христос. Всички те били от област Кападокия. За първия от тях, Йерон, се знае, че бил от Тиана в Кападокия. Имал двама братя.

От малки останали без баща, но майка им ги отгледала и възпитала в християнската вяра и добродетели. Те станали пример за много хора, които повярвали в Спасителя Христос. Но когато започнало гонението при император Диоклетиан, Йерон, братята му и още 30 други християни, били заловени и обвинени, че проповядвали друга вяра и отклонявали много хора от официалния култ, което се смятало за държавна измяна.

След ужасни изтезания всички били обезглавени в 298 г.

Преподобният Лазар е роден в село край град Магнезия в Западна Мала Азия (днес в Турция) в средата на Х век. Получил образование в близък манастир и после, воден от желанието си да посети Светата земя, заминал за Йерусалим. Той посетил и се поклонил на всички светини там.

Накрая се установил в манастира "Свети Сава Освещени", където станал монах, а след време бил ръкоположен и за свещеник. Но след десетина години, при поредните набези на арабите, които осквернявали храмовете и манастирите, той бил принуден да избяга обратно в родния си край. Подвизавал се недалече от град Ефес в планината Галисия, откъдето бил наречен и Галисийски.

Отначало преподобният живеел сам в килия, но по-късно около него се събрали други монаси и се образувал манастир. Тогава свети Лазар издигнал една каменна колона (на църковнославянски език наричана стълп; оттук идва и определението "стълпник"), и живял на върха й в уединение и молитва. Бог му дал благодатни сили да върши и чудеса.

След като се подвизавал така дълги години, той се упокоил в дълбока старост през 1054 г.

