На 16 октомври православната църква почита Св. мчк Лонгин стотник. Преп. Мала Отшелник.

При смъртта на Спасителя настанал мрак, земята се разтресла и скалите се пропукали. Природата се ужасила, както и стотникът Лонгин, който извикал „Наистина Божи Син е бил тоя Човек!“. След погребението на Иисус той станал свидетел на Христовото възкресение.

Тогава напуснал службата си и приел светото кръщение. Отрязали му главата и я хвърлили на сметището. Но Господ запазил невредима главата на Лонгин и я погребали с почести.

Лонгин е бил римски центурион, служил в Палестина. Името на Лонгин може да е свързано с думата „долина“ или „синьо“, което показва неговия потенциален произход.

Поверия за деня

В този ден Църквата не одобрява кавгите, сквернословието, клюките, клеветите и осъждането, както и завистта, алчността, отмъщението и отчаянието. Не трябва да отказвате помощ на тези, които искат. Според народните поверия на този ден не трябва да се започват неща, които изискват натоварване на зрението – може да го загубите.

Не трябва да планирате важни срещи – те няма да завършат по начина, по който бихте искали. Забранено е също да вземате чужди неща в ръцете си – с тях ще донесете неприятности в дома си.

