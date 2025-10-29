През март очакваме екранизацията на бестселъра на Колийн Хувър – "Споменът за него". Разтърсващата история и филм за грешките, които ни белязват, за прошката, която ни променя, и за любовта, която ни връща към живота.

"Споменът за него" ни потапя в живота на Кена Роуън (Майка Монро), която допуска грешка, костваща ѝ всичко – свободата, бъдещето и семейството. След седем години в затвора, тя се завръща в родния си град в Уайоминг, решена да започне отначало и да получи възможност да се запознае с малката си дъщеря Дием, която никога не е виждала.

Но когато настойниците на Дием категорично отказват да ѝ позволят дори да я зърне, Кена намира неочаквана подкрепа – а и нещо още по-силно – в лицето на Леджър Уорд (Тайрик Уидърс). Докато тайната им връзка се задълбочава, растат и рисковете за тях двамата, а Кена започва да губи своята надежда.

Трейлърът на "Споменът за него" ни разказва дълбоката и емоционална история за втория шанс, за силата да простиш и да обичаш. Филмът ни напомня, че любовта не изисква съвършенство, а смелост да се изправиш пред миналото си и да позволиш на някой друг да те види такъв, какъвто си.

Режисьор на филма е Ванеса Касуил, известна с чувственото представяне на любовта във филма "Love at First Sight". В ролите влизат Майка Монро, Тайрик Уидърс, Лорън Греъм и Брадли Уитфорд.

Всеки заслужава втори шанс! "Споменът за него" в кината от 13 март.

Гледайте трейлъра на "Споменът за него" в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK