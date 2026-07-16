Вики Терзийска представя първия си самостоятелен сингъл „Като за последно“. Това е модерно, динамично и лятно парче, което носи усещането за моментите, в които спираш да мислиш прекалено много и просто се оставяш на емоцията, коментират от екипа изпълнителката, позната от група „Мастило“.

Обичаната българска певица гостува в предаването COOLt по bTV, където сподели любопитни пдробности за работата си по парчето, както и отправи специално посление към всичките си фенове.

"Всъщност „Като за последно“ по-скоро е едно предизвикателство не да живееш като за последно, а да се гмурнеш в новото. Тоест, така да се гмурнеш, че да бъде като за последно. Нали, знаеш как си имала едни влюбвания, в които имаш чувството, че се давиш. В които просто се отпускаш и оставяш чувствата да... Нямала ли си така?", попита Вики водещата на предаването.

"Не, аз преди Илиян..., не… И преди Петър", отговори й Петя Дикова.

"За мен това е най-важното, което искам да усетят хората – че всъщност ги карам да поразчупят границите около себе си. Хора, не ви ли писна да живеете в едно квадратче или едно кръгче? Ако излезете от него, ще видите, че има много по-интересни неща и много повече предизвикателства. Нещо, което много повече ще развижи енергията ви", категорична е певицата.

Вижте какво каза Вики Терзийска в следващото видео: