Вики Терзийска представя първия си самостоятелен сингъл „Като за последно“. Това е модерно, динамично и лятно парче, което носи усещането за моментите, в които спираш да мислиш прекалено много и просто се оставяш на емоцията, коментират от екипа изпълнителката, позната от група „Мастило“.

„След години на сцена и десетки песни, познати на публиката от „Мастило“, днес Вики Терзийска не започва отначало. Тя започва от себе си. С „Като за последно“ тя не просто поставя начало на соловия си път", казват от екипа й.

"Тя показва друга страна от себе си – по-свободна, по-смела и готова да се хвърли в ново музикално пространство. Това е Вики, която публиката познава, глас който познавате, но със звук, който не очаквате“, допълват от екипа ѝ.

Припомнят, че за нея този проект е нейният „втори първи път“ – моментът, в който един артист си позволява да бъде отново любопитен, да експериментира и да направи крачка извън познатото.

Музиката е на Нина Маркова, Виктория Терзийска и Теодор Хараламбиев, текст – Нина Маркова, аранжимент – Денис Попстоев, пише още БТА.

Режисьор на видеото е Георги Манов, оператор – Димитър Неделчев. Участват танцьорите Анастасия Костюк, Савина Русева, Тея Аврамова и Теодора Александрова.

Припомняме, че популярната българска певица Вики Терзийска, която сподели с фенове емоционално послание по случай празника 24 май. Терзийска сподели трогателни кадри в своя Инстаграм профил с дъщерите си, придружени от емоционално послание.

"Благодаря за възможността да общуваме, да пишем и да се обичаме на собствен език. Върви народе възродени, към светли бъднини върви!" - написа тогава певицата към снимките.

На кадрите, тя и дъщерите й изглеждат развълнувани, щастливи и усмихнати. В колекцията от снимки ясно се вижда как момиченцата четат книги - снимани са с буквар като символ на почит към българското слово и книгите.