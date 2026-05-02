Маратонът на спектакъла Cirque du Soleil „OVO“ продължава и този уикенд, а публиката у нас има последен шанс да се потопи в един необикновен свят – този на насекомите, разказан с впечатляваща акробатика, музика и визуална поезия.

Шоуто, чието име означава „яйце“, вече 17 години е сред най-успешните продукции на Cirque du Soleil. Създадено по повод 25-годишнината на трупата, то ни отвежда в свят, който често подминаваме – този на малките същества около нас, разкривайки тяхната неочаквана красота и сложни взаимоотношения.

На сцената оживяват цели „семейства“ от насекоми – с любов, хитрост и съжителство, което носи силно послание и към хората.

„Най-важното – виждаме различни видове, които живеят заедно. Това е нашето послание, че и при хората не трябва да е по-различно“, споделя Олаф Трибел, артистичен директор на цирка пред Елица Кънчева.

Музика, вдъхновена от джунглата

Атмосферата се допълва от музика, вдъхновена от бразилската джунгла – смесица от босанова, самба, фънк и електро, изпълнявана на живо. Това превръща всяко представление в уникално преживяване.

Но как се създава спектакъл, който остава актуален десетилетия?

Тази „искра“ се поддържа чрез постоянни репетиции и чрез новите артисти, които внасят собствен стил и енергия.

Зад кулисите: 21 камиона и стотици хора

Мащабът на продукцията е впечатляващ – над 100 души екип, сложна техника и логистика, която включва десетки превозни средства.

Трупата сменя държавата почти всяка седмица, а организацията зад това остава невидима за публиката – но е ключова за магията на сцената.

Българката, която лети

Сред 53-мата артисти в това турне е и българката Нанси Дамянова – акробат с впечатляваща кариера, включително участие на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г.

Днес тя е част от един от най-рисковите номера в шоуто – на 7 метра височина, където буквално „лети“ между партньорите си.

След контузия, получена преди два месеца, тя отново се връща на сцената – и то именно в България.

„Просто се радвам да съм тук, да съм здрава... така че днес ще ми е за първи път, като ще мога да лета в моя акт“, казва тя пред bTV.

Любовта към движението започва още в детството ѝ. Нанси тръгва от гимнастиката, водена от огромната си енергия, и стига до световната сцена.

След университета обаче идва моментът на избор – и тя не се отказва от акробатиката.

Циркът се оказва естествено продължение – място, където дисциплината среща свободата, а спортът се превръща в изкуство.

Снимка: bTV

България в сърцето

Макар да е родена в Париж и израснала в Канада, Нанси пази силна връзка с България – благодарение на семейството си.

Тя не крие и кои са нещата, които най-много ѝ липсват извън страната:

„Българската храна. Много е вкусна.“

И не само – традициите, езикът и културата остават важна част от живота ѝ, независимо къде по света се намира.

