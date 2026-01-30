Поради огромния интерес и почти разпродадени шест представления компанията – организатор BG Sound Stage обявява допълнително представление на Cirque du Soleil – на 2 май 2026 г, от 12:00 ч, в зала „Арена 8888 София”. Билетите влизат в продажба от 4 февруари 2026 г.

Cirquе du Soleil пристига в София с представлението си „ОVO” /на португалски „яйце”/ от 30 април до 3 май 2026 г., като още с обявяването си предизвика въодушевлението и интереса на публиката и вече 95% от билетите са продадени.

Магията на „OVO“ e свят, пълен с цвят, движение и въображение. На една сцена ще видите впечатляващи виртуозни акробати, събирани от цял свят, включително 25 артисти, зрелищни костюми, внушителни декори и оригинална музика, изпълнявана на живо. Спектакълът разказва за пъстрия и динамичен свят на насекомите – вселена, изпълнена с енергия, хумор, нежност и поразителна физическа виртуозност.

Това е жив, вдъхновяващ спектакъл, създаден за деца, за техните родители и за всички, които ценят съвременното цирково изкуство – особено когато е представено от най-прочутата циркова трупа в света – Cirque du Soleil. Разширявайки границите на въображението и фокусирана върху човешките възможности, визуалната поезия и театралното изразяване, за над 40 години Cirque du Soleil се е утвърдил като глобален културен символ.

bTV Media Group е основен медиен партньор на спектакъла у нас.

Създаден за фантастичния свят на природата, спектакълът „OVO”, с който трупата пристига в София, е цветен, енергичен и изумителен. Образователен и забавен за малките и естетическо удоволствие за големите. „OVO” ни потапя в цветната и динамична вселена на насекомите – място, изпълнено с енергия, хумор, нежност и изумителна физическа виртуозност, характерна единствено за Cirque du Soleil.

А музикатa „OVO”, преминаваща през стилове като боса нова, самба, фънк и електро, е композирана от бразилския композитор Berna Ceppas и изпълнвана на живо от 7-членен оркестър.

След премиерата си в Монреал спектакълът е гледан от над 7 милиона души в 40 държави и завладял сърцата в Канада, Европа, Близкия изток и Египет.

След 10-годишно отсъствие и като част от световното си турне Cirque du Soleil се завръща отново в България по покана на BG Sound Stage. Компанията – промоутър, която от години организира големите концерти и в Румъния и в Гърция, ще зарадва през май също и гръцката публика в Салун с осем представления на Cirquе du Soleil. Билетите за допълнителното представление на 2 май, от 12:00ч, влизат в продажба от 4.02.2026 г. в мрежата на Ивентим.