Нова театрална комедия събира на една сцена едни от най-обичаните български актьори. В „Тази неделя“ по bTV Маргита Гошева и Роберт Янакиев разказаха повече за постановката „Огледалце, огледалце“ – история за човешките отношения, илюзиите и трудното вглеждане в самите себе си.

Днес имен ден празнува Маргита Гошева, въпреки че името ѝ не е типичното Маргарита, което празнува също на Цветница. Тя споделя, че един свещеник ѝ е казал, че празнува. Също е кръстена на баба си - Маргарита.

Проектът се ражда като среща между дългогодишни професионални мечти и силно актьорско партньорство.

„Общото е... приятелството между нас четиримата и, поне от моя страна, мечтата ми да се срещна с тези колеги на сцената... тя някак си се осъществи“, споделя Роберт Янакиев.

На сцената към тях се присъединяват и Иван Бърнев и Лилия Маравиля, а идеята за постановката идва от Захари Бахаров.

Комедия за взаимоотношенията и „ефекта на огледалото“

Пиесата, вдъхновена от френски текст на Леонор Конфино, всъщност стъпва върху психологическия термин „ефект на огледалото“, но е поднесена като комедия, за да бъде по-достъпна за публиката.

„Нашите герои като се погледнат в огледалото не им намират проблема в себе си, а в огледалото“, обяснява Янакиев.

„И вижда неща, които може би не му харесват, но не ги отправя към себе си, а обвинява огледалото и казва: „Ти си виновно“.“

Сюжетът проследява две семейства, чиито отношения се разклащат след на пръв поглед невинна история, написана от един от героите. Постепенно „всичко се слага на масата“ и напрежението между тях излиза наяве.

Илюзии, комплекси и истини

Според актьорите, силата на спектакъла е в това, че всеки зрител може да се разпознае в героите.

„Много често приписват свои негативни качества или комплекси на другите и отгоре на всичко им държат сметка за това“, казва Янакиев.

Маргита Гошева влиза в ролята на Жана – необичаен и дълбок персонаж с рядка професия:

„Аз по професия съм танатопрактик.“

Героинята ѝ ежедневно се сблъсква с крайността на живота, което променя гледната ѝ точка:

„Тя всеки ден се среща с това, че животът е нещо крайно... и затова тя много добре знае как да оползотвори времето си като жива.“

Спектакълът засяга и темата за творческата криза – моментите, в които вдъхновението изчезва.

„Вакуум го наричаме. Това са може би най-тежките моменти. Но винаги като дойде такъв момент, значи предстои нещо да се случи“, признава Янакиев.

Той сподели повече за своя комплекс в ефира на bTV, а именно, че няма деца в семейството си. Актьорът призна, че това го кара да се чувства „нищожно“.

Интересното е, че премиерата на „Огледалце, огледалце“ няма да бъде в столицата. Първата среща с публиката е планирана за 26 април в Пазарджик, след което спектакълът ще гостува в Русе, Варна и София.

Решението е напълно съзнателно:

„За нас ще бъде по-добре да сме се срещнали вече с публика и да сме претръпнали... преди софийската премиера.“

