Първите фини линии по лицето често се появяват неочаквано. Поглеждате се в огледалото и забелязвате нещо ново, деликатна следа край очите, малка гънка по челото. Тогава си задаваме въпроса: „Не съм ли твърде млада за анти-ейдж крем?“.

Истината е, че не съществува „твърде рано“ за грижа за кожата. Тя започва още с първите следи от умора, дехидратация или загуба на блясък. Именно тук идва ролята на превенцията, ключът към забавяне на стареенето и поддържане на свежестта.

Днес съвременната дерматология, подкрепена от науката създава формули, които не просто прикриват, а работят в дълбочина, за да стимулират естествените процеси в кожата.

Още преди да се появят първите дълбоки бръчки, кожата ни се нуждае от специални съставки, които да поддържат нейната младост и жизненост.

Защо превантивната грижа е ключът към младежкия вид

От 30-годишна възраст кожата започва да губи по 1% от колагена си всяка година. Този процес протича неусетно и когато първите видими признаци се появят, вече сме изгубили значително количество от естествената еластичност и плътност на кожата. Точно затова превантивният подход е толкова важен.

Нуждите на кожата се променят с възрастта, но преди 45-годишна възраст най-важното е да хидратирате и подхранвате кожата си колкото се може повече.

С течение на времето кожата претърпява видими промени, става по-суха , бръчките се задълбочават, неравностите се увеличават. Макар че няма начин да спрете стареенето на кожата напълно, можете да предприемете мерки рано, за да предотвратите появата на дълбоки и видими бръчки.

Иновативното решение: Revalid интензивно стягаща серия

В търсенето на ефективна превантивна грижа, Revalid предлага революционно решение.

Revalid интензивно стягащата серия за лице комбинира най-новите постижения в козметичната биотехнология с натурални активни съставки, създавайки мощна формула за борба срещу първите признаци на стареене.

Тази специализирана гама продукти включва в състава си биотехнологични пептиди на растителна основа, екстракт от микроводорасли и мощния естествен антиоксидант Хаскап. Заедно те действат синергично, за да забавят признаците на стареене, намаляват бръчките и фините линии, възстановяват еластичността и дълбоко подхранват кожата.

Клинично доказаните резултати:

Видимо по-стегната кожа за само 7 дни

Дълготраен лифтинг ефект до 12 часа

Намаляване дълбочината на бръчките с до 34% за 14 дни

Активиране на клетъчната енергия до 140%

Подобряване еластичността на кожата с 65%

Ключовите продукти за цялостна превенция

Интензивен стягащ дневен крем

Започнете деня си с крем за лице, специално разработен да върне свежия вид на кожата. Обогатен с колагенов комплекс на растителна основа, мощни антиоксиданти и подхранващи микроводорасли, този дневен крем осигурява интензивна хидратация и успокояване след всяко нанасяне.

С леката си, немазна формула той е перфектен за основа на грим, като 95% от потребителите потвърждават това качество. Кремът съдържа швейцарски хаскап за мощна антиоксидантна защита и масло от жожоба за дълбока хидратация.

Резултатите след 28 дни ежедневна употреба са впечатляващи: 79% от потребителите потвърждават подобрение в еластичността на кожата, а 100% отбелязват, че кожата е по-гладка.

Интензивен стягащ нощен крем

Нощният крем работи в хармония с естествения процес на обновяване на клетките. Съдържа високоефективен колагенов комплекс на растителна основа, екстракт от микроводорасли, екстракт от органични плодове на ядлива лоницера и натриев хиалуронат.

Този богат състав помага за изглаждане на бръчките, стягане и подмладяване на кожата, връщайки младежкото излъчване на сутринта. 100% от потребителите потвърждават, че попива бързо, а 93% отбелязват забавяне на признаците на стареене, само след 28 дни ежедневно приложение.

Интензивен стягащ boost серум

Серумът е истинската звезда на серията, обогатен с мулти-пептиди, реструктуриращи кожата. Комбинацията от мощни активни съставки осигурява цялостен подход за по-стегната и подмладена кожа.

Само 2-3 капки са достатъчни за цялото лице и деколте, а резултатите са забележими веднага: незабавен лифтинг ефект и естествено озаряване. 100% от потребителите наблюдават лифтинг ефект, а клиничните изпитвания показват 140% стимулирана клетъчна енергия, установени с уред за анализ на кожата.

Как всеки продукт работи за максимални резултати

Активните съставки в Revalid серия грижа за лице са внимателно подбрани за синергичен ефект:

Растителен колагенов комплекс стимулира производството на естествен колаген, подобрявайки плътността и еластичността на кожата.

стимулира производството на естествен колаген, подобрявайки плътността и еластичността на кожата. Екстракт от микроводорасли Dunaliella salina енергизира и озарява кожата, подпомагайки обновяването на клетките.

енергизира и озарява кожата, подпомагайки обновяването на клетките. Швейцарски Хаскап действа като мощен антиоксидант, предпазвайки кожата от вредните въздействия на околната среда.

действа като мощен антиоксидант, предпазвайки кожата от вредните въздействия на околната среда. Хиалуронова киселина осигурява дълбока хидратация и подобрява плътността на кожата.

осигурява дълбока хидратация и подобрява плътността на кожата. Мултипептиден комплекс помага за реструктуриране на кожата на клетъчно ниво.

помага за реструктуриране на кожата на клетъчно ниво. Започнете рано : Не чакайте първите дълбоки бръчки. Превантивната грижа е най-ефективна.

: Не чакайте първите дълбоки бръчки. Превантивната грижа е най-ефективна. Постоянството е ключът : Използвайте продуктите ежедневно за оптимални резултати.

: Използвайте продуктите ежедневно за оптимални резултати. Комбинирайте серум, дневен и нощен крем за максимална ефективност.

серум, дневен и нощен крем за максимална ефективност. Не забравяйте шията и деколтето : Тези области също се нуждаят от антиейдж грижа.

: Тези области също се нуждаят от антиейдж грижа. Защита от слънце : Винаги използвайте слънцезащитен крем като финална стъпка в сутрешната рутина.

: Винаги използвайте слънцезащитен крем като финална стъпка в сутрешната рутина. Здравословен начин на живот: Балансираното хранене, достатъчно сън и хидратация засилват ефекта от козметичните продукти.

Най-добрите съвети за ежедневна превенция на бръчки

Проактивният подход към младостта

Съвременната жена не трябва да чака първите признаци на стареене, за да започне да се грижи за кожата си. С Revalid интензивно стягащата серия за лице можете да предприемете проактивен подход, който ще ви помогне да запазите свежия и младежки вид на кожата си за години напред.

Независимо дали сте на 30, 40 години или повече, никога не е късно (или рано) да започнете качествена антиейдж грижа. Инвестицията в превантивна грижа днес ще се отплати с красива, здрава и сияйна кожа в бъдеще.

Открийте силата на швейцарската биотехнологична иновация и дайте на кожата си грижата, която заслужава. Защото младостта не е въпрос на възраст, а на правилната превенция.

