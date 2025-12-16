Шеф Илиан Кустев и майонеза Hellmann's задават въпрос на случайни минувачи по софийските улици: „Кое ястие за Коледа и Нова година не може без майонеза?“.

Илиан Кустев е едно от големите имена в кулинарията в България и по света. Работил е в най-престижните европейски ресторанти - „Риц“ в Лондон и в носителите на три звезди Мишлен „Пиер Гание“ и „Павилион Ледойен“ в Париж. Добре познат е на феновете на кулинарното риалити „MasterChef“, където, като част от журито, дава своите благословии (или пък не) на приготвеното от участниците.

Руска салата - това категорично беше един от най-популярните отговори от страна на участниците в анкетата.

“То не може празник без нея! Може ли да направиш руска салата само за себе си - трябва да е за цялата фамилия”, категорична е участничка в анкетата.

„Трябва да е за цялата фамилия, малко за съседите и за кучето”, допълни с чувство за хумор шеф Кустев.

“Може би моята любима салата с картофи и кисели краставички”, каза друга участничка.

“О, и аз много обичам такава!”, не скри вълнението си шеф Кустев.

Детето ми я яде намазана на филийка. Така съм ял и аз като малък“, сподели друг участник в анкетата.

“Даже баница правя с майонеза”, заяви една от дамите, която отговори на въпроса на шеф Кустев.

Шеф Кустев не пропусна да подари вкусен подарък на участниците за всеки хубав отговор - буркан с майонеза Hellmann’s.

