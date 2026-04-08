Кристина и Стефани – двете приятелки, съответно професионален готвач и любител, се превърнаха в едни от най-обсъжданите участници в тайната група на шеф Павел Павлов и шеф Любен Койчев в предаването „Моята кухня е номер едно“. Те привлякоха вниманието не само със своята концепция, но и с категоричната си позиция – двете не консумират животински продукти и категорично отказаха да дегустират такива. Тяхното меню също породи противоречиви мнения заради миниатюрните порции, приготвени изцяло на растителна основа.

„Вкусът не е най-важен в една чиния, разбира се, че има тежест, но ние можем да оценяваме на текстура, на топлина и визуално“, заявиха двете след сервирането на първите ястия от другите участници.

Още в началото Кристина и Стефани ясно очертаха своята идентичност, подчертавайки, че ще залагат изцяло на растителна кухня:



„Ние сме приятелки от доста време и решихме да участваме заедно, защото мислим, че има какво да покажем и че сме интересни личности с интересни заложби – друг вид храна. Фокусираме се върху растенията“.

Какво сготвиха двете приятелки?

При първото си готвене в кухнята на предаването те поеха сериозен риск, представяйки авторско меню, което самите те определят като „абстрактно, концептуално и интелектуално“. Концепцията им е вдъхновена от мексиканската кухня, пречупена през съвременна растителна интерпретация. За предястие сервираха маринован ананас с паста от ахиоте, крем от печен ориз и кокос, карамелизирани тиквени семки и кориандър. Основното ястие включваше печен корен от целина с мексикански риган, моле бланко, хабанеро и грозде в саламура, тортия чипс и кориандров зехтин. Десертът – мус от авокадо, царевичен „пясък“ с пекан, гранита от краставица и тахан и сусамова хрупка – допълни цялостната им концепция.

Очаквано, високите им заявки бяха посрещнати с критични оценки от страна на шеф-готвачите и конкурентите. Въпреки това, Кристина и Стефани успяха да съберат 51 точки от възможни 100, което им осигури второ място в тайната група, заедно с Деси и Мариана Цоневи.

Коя е Кристина

28-годишната Кристина Бонева е професионален готвач с международен опит в Източна и Западна Европа, както и в САЩ. Завършила е HRC Culinary Academy – едно от водещите кулинарни училища на Балканите, и е развивала уменията си в 5-звезден хотел в Маастрихт, Нидерландия, както и в ресторант със звезда „Мишлен“. От 2018 г. насочва работата си към растителната кухня. Определя като ключов момент в кариерата си периода, прекаран в Маями, където преосмисля кулинарния си подход и открива дълбочината на изкуството на пицата.

Коя е Стефани

Стефани Лалева е на 27 години и е родом от София, но дълги години живее в Лондон, където учи и работи. Освен любител готвач, тя е и утвърден модел с участия в кампании на брандове като Ted Baker, Pringle of Scotland и Jil Sander, както и с ангажименти към агенции в Париж и Милано. Стефани проявява силен интерес към устойчивата мода и има изразена любов към животните.

