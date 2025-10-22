В миналото връзка между холивудска звезда или певица с член на кралска фамилия би изглеждала не само невъзможна, но и скандална. През 20-и век обаче икони на киното успяха да пленят сърцата на кралски особи и дори някои от тях се омъжиха, превръщайки се в принцеси. Ето кои са най-любопитните истории, които си заслужава да бъдат припомнени и преразказани:

Рита Хейуърт

Звездата от „златния век“ на Холивуд слага на пауза свръхуспешната си кариера, когато се омъжва за принц Али Хан през 1949 г. Али е потомък на иранско кралско семейство и син на султан Мохамед Шах, известен още като Ага Хан III.

Снимка: Getty Images

Двамата имат дъщеря – принцеса Ясмин. Говори се, че именно споровете около възпитанието ѝ водят до развода през 1953 г. Изневярата на принца с носителката на „Оскар“ Джоан Фонтейн също не помага на брака му с Рита.

Размисли от Рита Хейуърт

Джийн Тиърни

Любопитното е, че в тази любовна история един от двамата главни герои отново е  принц Али Хан. Той все още е законно женен за Рита Хейуърт, когато предлага брак на кинозвездата и изключителна красавица Джийн Тиърни.

Снимка: Getty Images

Бащата на принца, Ага Хан III, убеждава сина си да се откаже, а в крайна сметка, след едногодишен годеж, двойката се разделя.

Жа Жа Габор

Деветият съпруг на легендарната американска актриса от унгарски произход е принц Фредерик фон Анхалт, херцог на Саксония и Вестфалия, граф на Аскания. След брака си с него тя започва да се нарича принцеса фон Анхалт, херцогиня Саксонска.

Снимка: Getty Images

Габор се е женила 9 пъти и има 8 развода, но ражда само 1 дъщеря от втория си съпруг. Заедно е с принц Фредерик до смъртта си през 2016 г. – няколко седмици преди да навърши 100 години.

Почивай в мир, Жа Жа Габор

Даян фон Фюрстенберг

Родена като Даян Халфин в Белгия, бъдещата световноизвестна дизайнерка се омъжва за първи път на 18 години за принц Егон, който е най-големият син на германски принц. Тогава тя е бременна и ражда сина си 6 месеца след сватбата – принц Александър.

Снимка: Getty Images

След това се ражда и принцеса Татяна. Сватбата е през 1968-ма, а разводът им през 72-ра. След брака си с принца Даян е вече принцеса на Фюрстенбрег, но въпреки че пази фамилията си след развода, няма право да използва тази титла.

Какво научихме за домашния уют от Даян фон Фюрстенберг

Лора Харинг

Звездата от „Мълхоланд Драйв“ и бивша „Мис САЩ“ е омъжена две години за праправнука на германския канцлер Ото фон Бисмарк. Бракът на граф Карл-Едуард фон Бисмарк-Шонхаузен и Лора Харинг продължава от 1987 до 1989 г.

Снимка: Getty Images

Говори се, че професионалните амбиции на актрисата, нежелаеща да изостави работата си, пречат на семейното щастие и бракът им се разпада.

Клаудия Шифър и Наоми Кембъл

Албер II e  наричан принцът плейбой заради множеството си връзки с известни модели и актриси. Сред тях са Клаудия Шифър и Наоми Кембъл. Говори се, а и двамата често са фотографирани заедно, че Албер и Шифър имат връзка в началото на 90-те, макар принцът да отрича роман със супермодела и казва, че прекалената публичност го плаши. По непотвърдена информация той й предложил брак, но тя отказва.

Снимка: Getty Images


Снимки как с Наоми Кембъл се държат за ръка също присъстват в медийния поток, но по всичко личи, че двамата завършват романса си с приятелство.

Клаудия Шифър празнува 30-годишен юбилей – кой е мъжът до нея? (СНИМКИ)

Оливия Уайлд

От 2003 до 2011 г. Оливия Уайлд е омъжена за режисьора, фотограф и музикант Тао Русполи.

Снимка: Getty Images

Той е син на италианския аристократ Алесандро Русполи, девети принц на Черветери. След осем години брак двамата се разделят.

Оливия Уайлд: Ако един мъж прекарва време с детето си, всички го смятат за проклет герой

Гад Елмалех

Френският актьор Гад Елмалех и внучката на Грейс Кели – Шарлот Казираги, са заедно в периода 2011-2015 г.

Снимка: Getty Images

Не обявяват официално връзката си, но от нея се ражда нещо хубаво – синът им Рафаел Елмалех.

Кресида Бонас

Преди Меган Маркъл принц Хари има връзка с още една актриса и модел - Кресида Бонас, с която внукът на кралицата е заедно от 2012 до 2014 г.

Снимка: Getty Images

Двамата се разделят заради натиска на медиите, но запазват добри отношения. Кресида присъства на сватбата на Хари и Меган.

Принц Хари на 41 - ето как се е променил през годините (СНИМКИ)

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK