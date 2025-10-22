В миналото връзка между холивудска звезда или певица с член на кралска фамилия би изглеждала не само невъзможна, но и скандална. През 20-и век обаче икони на киното успяха да пленят сърцата на кралски особи и дори някои от тях се омъжиха, превръщайки се в принцеси. Ето кои са най-любопитните истории, които си заслужава да бъдат припомнени и преразказани:

Рита Хейуърт

Звездата от „златния век“ на Холивуд слага на пауза свръхуспешната си кариера, когато се омъжва за принц Али Хан през 1949 г. Али е потомък на иранско кралско семейство и син на султан Мохамед Шах, известен още като Ага Хан III.

Двамата имат дъщеря – принцеса Ясмин. Говори се, че именно споровете около възпитанието ѝ водят до развода през 1953 г. Изневярата на принца с носителката на „Оскар“ Джоан Фонтейн също не помага на брака му с Рита.

Джийн Тиърни

Любопитното е, че в тази любовна история един от двамата главни герои отново е принц Али Хан. Той все още е законно женен за Рита Хейуърт, когато предлага брак на кинозвездата и изключителна красавица Джийн Тиърни.

Бащата на принца, Ага Хан III, убеждава сина си да се откаже, а в крайна сметка, след едногодишен годеж, двойката се разделя.

Жа Жа Габор

Деветият съпруг на легендарната американска актриса от унгарски произход е принц Фредерик фон Анхалт, херцог на Саксония и Вестфалия, граф на Аскания. След брака си с него тя започва да се нарича принцеса фон Анхалт, херцогиня Саксонска.

Габор се е женила 9 пъти и има 8 развода, но ражда само 1 дъщеря от втория си съпруг. Заедно е с принц Фредерик до смъртта си през 2016 г. – няколко седмици преди да навърши 100 години.

Даян фон Фюрстенберг

Родена като Даян Халфин в Белгия, бъдещата световноизвестна дизайнерка се омъжва за първи път на 18 години за принц Егон, който е най-големият син на германски принц. Тогава тя е бременна и ражда сина си 6 месеца след сватбата – принц Александър.

След това се ражда и принцеса Татяна. Сватбата е през 1968-ма, а разводът им през 72-ра. След брака си с принца Даян е вече принцеса на Фюрстенбрег, но въпреки че пази фамилията си след развода, няма право да използва тази титла.

Лора Харинг

Звездата от „Мълхоланд Драйв“ и бивша „Мис САЩ“ е омъжена две години за праправнука на германския канцлер Ото фон Бисмарк. Бракът на граф Карл-Едуард фон Бисмарк-Шонхаузен и Лора Харинг продължава от 1987 до 1989 г.

Говори се, че професионалните амбиции на актрисата, нежелаеща да изостави работата си, пречат на семейното щастие и бракът им се разпада.

Клаудия Шифър и Наоми Кембъл

Албер II e наричан принцът плейбой заради множеството си връзки с известни модели и актриси. Сред тях са Клаудия Шифър и Наоми Кембъл. Говори се, а и двамата често са фотографирани заедно, че Албер и Шифър имат връзка в началото на 90-те, макар принцът да отрича роман със супермодела и казва, че прекалената публичност го плаши. По непотвърдена информация той й предложил брак, но тя отказва.

Снимки как с Наоми Кембъл се държат за ръка също присъстват в медийния поток, но по всичко личи, че двамата завършват романса си с приятелство.

Оливия Уайлд

От 2003 до 2011 г. Оливия Уайлд е омъжена за режисьора, фотограф и музикант Тао Русполи.

Той е син на италианския аристократ Алесандро Русполи, девети принц на Черветери. След осем години брак двамата се разделят.

Гад Елмалех

Френският актьор Гад Елмалех и внучката на Грейс Кели – Шарлот Казираги, са заедно в периода 2011-2015 г.

Не обявяват официално връзката си, но от нея се ражда нещо хубаво – синът им Рафаел Елмалех.

Кресида Бонас

Преди Меган Маркъл принц Хари има връзка с още една актриса и модел - Кресида Бонас, с която внукът на кралицата е заедно от 2012 до 2014 г.

Двамата се разделят заради натиска на медиите, но запазват добри отношения. Кресида присъства на сватбата на Хари и Меган.

