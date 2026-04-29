Стенли Тучи определено имаше какво да каже за колежката си от „Дяволът носи Прада“ Мерил Стрийп. 56-годишният актьор, който е работил със Стрийп в три филма, разкри по време на гостуването си в шоуто „Tonight with Jimmy Fallon“ дали отново би работил с нея в бъдеще, а отговорът успя да изненада феновете.
Когато водещият Джими Фалън попита актьора дали това е третият им филм заедно, Стенли шеговито отбеляза: „Да, стига толкова.“
Стенли обясни, че „не може“ да работи с нея повече, като шеговито отбеляза: „Не можеш да продължаваш да носиш някого на раменете си повече.“
Фалън, който избухна в смях след отговора на госта си, каза: „Точно така, с Мерил извървяхте дълъг път.“
Темата на разговора им естествено се насочи към началото на познанството им.
Тучи призна, че спомените му не са напълно ясни, но предположи, че са били запознати чрез общи приятели от актьорските среди. Връзката им постепенно прерасна в силно приятелство, което по-късно се пренесе и на екрана. Двамата работеха заедно по успешни филмови проекти, включително „Дяволът носи Прада“ и „Джули и Джулия“, като сътрудничеството им се оказа естествено продължение на тяхното дългогодишно приятелство.
Разговорът премина в малко по-различен тон, когато водещият на вечерното токшоу повдигна тема за това колко „предизвикателна“ може да бъде Мерил Стрийп в неформални ситуации, като например игра на шаради. Това даде повод на Тучи да подчертае впечатляващите ѝ качества, както на сцената, така и извън нея: „Тя е твърде добра... просто брилянтна!“
В крайна сметка актьорът не пести суперлативи и обобщи възхищението си от нея с кратко, но категорично заключение: „Всичко!“