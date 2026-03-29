Събудихте ли се тази сутрин с усещането, че нещо „не е наред“? Не сте сами. Смяната към лятно часово време ни отне един час сън – и макар да звучи незначително, тялото ни го усеща много повече, отколкото очакваме.

Всъщност науката е категорична: дори тази малка промяна може да повлияе на съня, настроението и енергията ни за дни напред.

Добрата новина е, че с няколко малки навика можем да преминем през този период много по-леко – и дори да използваме повече светлина в наша полза.

Защо тази промяна ни влияе толкова много?

Нашето тяло работи по т.нар. циркаден ритъм – вътрешен 24-часов „часовник“, който регулира съня, апетита, хормоните и дори настроението ни.

Когато преместим стрелките напред сутрините стават по-тъмни, а вечерите – по-светли. Това обърква сигналите към мозъка кога да сме будни и кога – сънливи.

Защо губим повече от 1 час?

Изследвания показват, че след пролетната смяна на часа хората спят средно с около 40 минути по-малко в следващите дни.

Освен това тялото може да се адаптира няколко дни до седмица, натрупва се т.нар. „сънна задлъжнялост“, концентрацията и реакциите се влошават.

Някои проучвания дори свързват този период с повишен риск от инциденти и здравословни проблеми.

Как се отразява на настроението и тялото

Липсата на синхрон между вътрешния часовник и реалното време може да доведе до:

раздразнителност и спад в настроението

по-ниски нива на енергия

по-силен глад (особено за сладко)

трудна концентрация

Причината? Хормоните също се „объркват“:

мелатонинът (хормонът на съня) се отделя по-късно

серотонинът (хормонът на доброто настроение) може да спадне

заради по-малко сутрешна светлина

Как да се възстановим по-бързо

Можете да помогнете на тялото си да се адаптира още днес! Ето как:

1. Излезте на слънце сутрин

Светлината е най-силният „рестарт“ за биологичния часовник.

Дори 15–20 минути навън помагат на организма да се настрои.

2. Внимавайте с кафето

Приемът на кофеин следобед може да влоши заспиването. Специалистите препоръчват да се избягва няколко часа преди лягане.

3. Позволете си кратка дрямка

Краткият сън (не повече от 20 минути) може да даде енергия, без да наруши нощния сън.

4. Създайте си вечерна рутина

По-слаба светлина, без екрани и малко време за себе си ще помогнат на тялото да „разбере“, че е време за сън.

5. Лягайте си по-рано

Дори малка промяна може да намали усещането за умора в следващите дни (15–20 минути могат да бъдат от ключово значение).

