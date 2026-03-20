Чък Норис - звездата, която раздаваше прочутите ритници в сериала „Уокър, тексаският рейнджър“ и екшъна „Непобедимите 2“ - почина днес, съобщи семейството му в Инстаграм. Редица известни личности изразига скръббта си за загубата и почетоха паметта му с трогателни слова в социалните мрежи, пише Ройтерс.

Грег Абът

„Тексас загуби легенда“, написа републиканският губернатор на щата в социалната мрежа X.

„Цял Тексас скърби за кончината на Чък Норис. Той беше не само шампион по бойни изкуства, екшън икона и единственият Уокър, тексаският рейнджър. Той вдъхнови поколения консервативно мислещи хора, давайки им страст и глас да защитават принципите, които правят Америка най-великата нация на Земята. Той олицетворяваше твърдостта, силата на духа и патриотизма, които правят Тексас изключителен.“

Бенямин Нетаняху

В публикация в X израелският премиер нарече Норис „голям приятел на Израел и близък личен приятел“.

„Чък донесе бойните изкуства и топлината на характера си на милиони хора по света“, добави той.

Силвестър Сталоун

„Беше истинско удоволствие да работя с Чък“, написа американският актьор в Инстаграм.

„Той беше истински американец във всяко отношение. Велик човек.“

Стивън Кинг

„Мисля, че беше страхотен“, написа американският писател в социалната мрежа X.

„Филмът Silent Rage изплаши до смърт децата ми… и мен също.“

Жан-Клод Ван Дам

„Познаваме се още от ранните ми години и винаги съм уважавал човека, който беше“, написа белгийският актьор и майстор на бойните изкуства в Инстаграм.

Долф Лундгрен

„Чък Норис е шампионът“, написа шведският актьор и режисьор.

„Още от младите ми години като боец, а по-късно и в киното, винаги съм го смятал за пример за подражание - човек с уважение, скромност и сила, каквито са нужни, за да бъдеш истински мъж.“

Глен Бек

„Иконата Чък Норис си отиде“, написа американският радиоводещ.

„А също така - извънредна новина - Смъртта беше намерена мъртва, след като се опита да отведе Чък Норис в отвъдното.“

Марио Лопес

Американският актьор и телевизионен водещ написа: „Чък Норис не е умрял - той просто изпълни мисията си и отиде да си почине…“

https://ladyzone.bg/laifstail/chak-noris-na-86-naj-dobrite-shegi-za-legendarnija-aktyor-snimki.html

