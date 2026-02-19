За първи път "Долче и Габана" правят костюм за Карнавала в Рио де Жанейро – едно от най-грандиозните и емблематични събития в света на културата и забавленията. Италианската луксозна модна къща бе отговорна за впечатляващата визия на Жулиана Паес, известна бразилска актриса и бивш модел, която тази година зае централно място по време на традиционните самба танци по улиците на бразилския град.

Произведение на изкуството

Специално създаденият за нея тоалет е истинско произведение на изкуството – изцяло ръчна изработка, в която са вложени внимание до най-малкия детайл и щипка висша мода.

Дизайнът включва сутиен, украсен със сърца, изцяло ръчно бродиран с кристали и микромъниста, преплетени с нежни флорални мотиви, които продължават и в долната част на костюма.

Снимка: Инстаграм

За изработката са използвани 230 кристала, които блестят при всяка стъпка по време на танците. Визията е допълнена от много пера и блясък, пищност. С този първи по рода си костюм за карнавала в Рио Dolce & Gabbana правят силна заявка за навлизане в нови творчески територии, където висшата мода среща традицията и буйния дух на фестивалите.

Дори маникюрът на актрисата е в пълен синхрон с визията й.

Снимка: Инстаграм

Коя е Жулиана Паес





46-годишната Жулиана Паес е една от най-обичаните фигури в бразилската развлекателна индустрия – утвърдена актриса с дълга филмова и телевизионна кариера и модел с изяви както в национални, така и международни кампании. Най-известна е с участието си в “сапунени” сериали. През 2004 г. е на корицата на списание "Playboy". През 2006 г. попада в класацията на списание "People" за 100-те най-секси хора на планетата.

