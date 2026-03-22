Когато говорим за необичайни човешки рекорди, често си представяме неща като най‑дълги нокти, най‑тежка торта или най‑удивителни физически постижения. Но едно от най‑запомнящите се и обсъждани постижения не е за височина, сила или скорост - то е за мигли. Да, дори миглите могат да станат повод за световно признание.

Коя е жената с най‑дългите мигли в света?

Рекордът за най‑дълги мигли в света се държи от Ю Цзянся - жена от Китай, която е официално вписана в Книгата на рекордите на Гинес.

Тя е родена в провинция Дзянсу и първоначално успява да привлече вниманието на света със своя уникален природен феномен през 2016 г., когато миглите на горния й ляв клепач са измерени на впечатляващите 12,40 см - достатъчно за абсолютен световен рекорд.

Не само че рекордът беше поставен - той беше подобрен! През май 2021 г. официално измерване в Шанхай показа, че най‑дългата мигла на Ю Цзянся е достигнала невероятната дължина от 20.5 сантиметра. Така тя подобри собствения си рекорд и затвърди статута си като жената с най-дългите мигли в света.

Това, което наистина впечатлява, е не само дължината, а фактът, че миглите ѝ са 100% естествени - без никакви удължавания, изкуствени добавки или трикове. За да бъде признат рекордът, Гинес изисква миглите да са истински, а не поставени с козметични средства.

Самата Ю Цзянся споделя, че първоначално е забелязала необичайната дължина на миглите си по време на продължително оттегляне сред природата през 2013 г. Някои биолози и лекари, с които тя разговаря, не могат да дадат категорично обяснение защо миглите й растат толкова дълги, но самата тя приема феномена като „подарък“ и не се опитва да го спре.

Ю Цзянся е описвана като човек, който не изпитва неудобства от прекалено дългите си мигли - дори напротив, според нея те са част от нейната идентичност. Тя не смята рекорда за „странност“, а по‑скоро за символ на индивидуалност и красота.

Световно признание

Рекордът, който тя държи, не е просто любопитна статистика - той е част от глобално признатата база данни на Световните рекорди на Гинес, организация, която документира и потвърждава изумителни човешки постижения и природни феномени по цял свят.

Ако се чудите дали да вярвате на слухове за космически технологии или тайни козметични процедури, когато видите подобни рекорди - отговорът е прост: не, няма как да се постигне такова нещо без просто... наследствена особеност, която расте естествено. И именно това прави историята на Ю Цзянся толкова интригуваща.

Снимка: YouTube

