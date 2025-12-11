Животните често се превръщат в неочаквани сензации в социалните мрежи. Едно такова животно, което тихомълком печели сърцата на хората, е вискача. Това е невинно изглеждащ, пухкав гризач с особено сънливи очи, който мнозина наричат "най-тъжното животно на Земята".

С увисналите си клепачи, прегърбена стойка и философски поглед, вискачите изглеждат сякаш са имали дълъг ден, всеки ден. Но отвъд всички интересни снимки в интернет, те са интересни същества с уникални качества и ключова роля в тяхната екосистема.

Тези сладки създания могат лесно да се объркат със зайци заради дългите им уши и пухкави опашки. Вискачите всъщност са членове на семейство чинчили и наскоро се превърнаха във вирусна сензация заради забавно разпознаваемите си изражения.

Къде живеят?

Вискaчите обитават скалисти клисури и студени, сухи плата на височина между 2500 и 5000 метра в Аржентина, Боливия, Чили и Перу. Въпреки тъжното си изражение, те са силно социални животни.

Снимка: iStock

Има два основни вида - планински и равнинни вискачи. Според Международния съюз за опазване на природата (IUCN), планинския вид предпочита високите надморски височини на Андите и са малко по-малки, тежащи между 1,5 и 2,5 килограма и достигащи дължина до 50 сантиметра.

Равнинните вискачи, от друга страна, са по-големи, достигайки дължина до 60 сантиметра и тегло до 4 килограма. Козината им е по-груба, адаптация към по-сухите тревни площи, които наричат свой дом.

Снимка: iStock

Какво ги прави уникални?

"Разочарованото" лице.

Козината на животното е предназначена за суров климат.

Пестят вода и оцеляват, като отделят силно концентрирана урина и извличат влага от растенията, с които се хранят.

Снимка: iStock

Те са добри в копаенето и катеренето.

Имат важна роля в екосистемата, защото служат за плячка на лисици, диви котки и грабливи птици.

Макар популацията им да е стабилна, климатичните промени и загубата на местообитания в бъдеще могат да се окажат предизвикателство.

