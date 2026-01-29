Замисляли ли сте се защо често точно около 14 февруари в съзнанието ни изплува споменът за някой бивш? Може би не е заради липса, а заради асоциация – виждате красиво бижу на витрината на някой бижутерски магазин и подсъзнателно го сравнявате с онова, което той някога ви е подарил. Или по-лошо? Все още пазите онова колие в кутията си, което ви напомня за обещания, които очевидно не са спазени.

През 2026 г. 14 февруари се пада в събота.

За да отпразнуват повода, избрани магазини позволяват на купувачите да заменят бижу, подарено от бивш партньор, за ново бижу.

С наближаването на Деня на влюбените е време да отворите една важна тема: Трябва ли да пазим вещите, които ни свързват с миналото? Понякога, за да дойде новото и красивото, трябва буквално да разчистим място. Една световна верига магазини, JCPenney, реши да помогне на жените да направят точно това по най-блестящия възможен начин, съобщава People.

Кажете сбогом на миналото

Снимка: iStock

Вместо да оставяте старите бижута да събират прах и меланхолия, инициативата „JCPenney Ex-Change“ предлага революционна сделка. На самия 14 февруари, всеки, който иска да затвори стара страница от своята книга, може да предаде бижу от бивш партньор и в замяна да получи чисто ново колие.

„Идеята е да превърнете тежестта от миналото в ново начало за вас с чувство за хумор и без осъждане“, споделя Мариса Талберг от компанията.

Как твоят бивш помага на някой друг?

Снимка: iStock

Най-хубавото в тази „размяна“ е, че старите аксесоари не се изхвърлят. Всички събрани бижута ще бъдат дарени на организацията с нестопанска цел. Така вашата лична раздяла и символичното „изхвърляне“ на миналото се превръщат в акт на доброта за някой друг. Вашата стара история става част от нечие ново начало.

Имате достатъчно време преди 14 февруари, за да надникнете в кутията с бижута и да изберете, от кои вече нямате нужда. Може би е време за замяна, ако няма да го носите – подарете го на приятелка или зарадвайте някой, който не може да си позволи!

Как да съчетавате бижутата си през зимата вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER