Проблясъците на ревност в една връзка могат да бъдат нещо нормално. Въпреки това, повечето хора трябва да са наясно, че това са чувства, които трябва да се държат строго под контрол, защото без доверие основите на връзките им няма да бъдат достатъчно здрави. За Деби Ууд обаче овладяването на тези емоции се оказва много трудно.

Тя беше наречена „най-ревнивата жена в света“, при гостуването си в предаването „This Morning“ през 2013 г., обяснявайки, че има строги правила за съпруга си, включително да се явява на детектор на лъжата всеки път, когато се прибира у дома.

Всичко започва от коментар, който съпругът ѝ Стив отправя на шега, когато каза, че би бил готов да се подложи на един от тези тестове, за да докаже, че не прави нищо лошо, когато излиза навън. Деби обаче се възползва от възможността и купува комплект за процедурата, позната като детектор на лъжата. По време на интервюто става ясно и че двамата са живели далеч един от друг, но когато са се събрали под един покрив, това допълнително засилило безпокойството ѝ, че Стив може да се отклони.

Тя обясни още, че съмненията ѝ за него са се засилили, след като Стив се виждал с някой друг, докато все още живели отделно. Той твърдял, че по това време не са били заедно официално, но Деби казва, че го е почувствала като проява на невярност.

Ревността на дамата излиза извън контрол до толкова, че тя дори започва да проверява банковите му извлечения и телефонни записи.

„Ами, когато имаш добър мъж, няма да го пуснеш да си тръгне, нали“, каза Деби за контролиращото си поведение.

Тя също така забранила на Стив да гледа телевизионни предавания с жени, след като веднъж на екрана се появила реклама за дамска самобръсначка, и тя си помислила, че той е привлечен от модела на бранда.

„Една вечер по телевизията дадоха реклама за дамска самобръсначка и аз се паникьосах, мислейки си, че Стив е зяпал модела. Единственото нещо, което можеше да ме успокои, беше да му забраня да гледа каквито и да е предавания с жени“, каза Деби пред MailOnline.

След появата си в „This Morning“, двойката отдели известно време, за да поработи върху връзката си, а година по-късно, когато се завърнаха в шоуто, и двамата казаха, че е имало някои подобрения. Вместо редовни тестове с детектор на лъжата, те се бяха превърнали в нещо, което се случва „веднъж на високосна година“ - като Стив определя връзката им като „абсолютно невероятна“, когато Деби е успяла да преодолее ревността си, която според нея е била причинена от предишна любовна „травма“.

„Когато не спорим за това, връзката ни е абсолютно невероятна. Разсмивам я по начини, по които никога преди не се е смяла. Тя ме разсмива по начини, по които аз никога преди не съм се смял“, каза Стив за брака им.