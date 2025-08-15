Има такива утрини, в които слънчевите лъчи огряват не просто света, а съкровените мечти. На Голяма Богородица Кюстендил се събуди пременен в нова дреха, ушита специално за празника. На пазвата на града е "извезана" старинна молитва за плодородие и разцвет, която по най-различни причини изчезва от ръкава на женската риза още през 19. век. Два века по-късно тя се завръща и прави площада на града още по-красив и цветен под различна форма.





Шевицата на Кюстендил - чудо на Голяма Богородица

Това е не просто рисунка, а бродиране цвят по цвят, нишка по нишка. Шевицата е "пришита" на площада, направена по проект, създаден за 7 дни и изрисуван на плочките за 2 часа.

Красотата й в цялост се вижда най-добре от високо, но и всеки може да се наслади на обаянието на детайлите от близо. Проектът е реализиран върху 1200 кв м. на площад „Велбъжд“. Това е не просто изкуство, а въздигане на женското начало, почит към традицията и молитвата, вплетени в цвят и форма.



Учителят Петър Дънов казва, че българската шевица е изкуство, а в него е скрит шепотът на душата. Ако човек успее да вникне дълбоко в същността му, ще види много повече от разноцветни конци и геометрични фигури. И няма как да е иначе. Всяко истинско и съкровено изкуство минава далеч зад материалното и улавя космическите нишки на живота, за да свърже с тях в тънък възел добро, любов и време. Шевицата е код, магия с много символи. Говорейки за време, това е един от лесните начини да общуваме с корена си, с миналото и предците си. В кюстендилската шевица има много допълнителни фини елементи - успоредни чертички и кръстчета, които създават усещането за вибриране на орнамента. На всека подробност е отделено специално внимание, за да може шевицата да грейне.