На пресконференцията на БТА, в рамките на кино-литературния фестивал CineLibri, легендарната певица и актриса Силви Вартан се завърна към своите корени - към България, към детството и към вдъхновенията, които бележат цялото ѝ творчество.

Прекрасната Силви Вартан пристигна отново в страната ни по покана на Международния кино-литературен фестивал CineLibri, който се провежда през октомври. Тя ще участва като носител на специална награда за цялостен принос към изкуството и ще представи два филма – документален портрет, посветен на нея, и художествена драма, вдъхновена от нейния живот. Но какво сподели френската муза - прочетете надолу в статията.

Коренът помни - Силви Вартан, която се гордее, че е българка

„Моята България е България от моето детство и остава завинаги в сърцето ми,“ сподели Вартан с усмивка и добави, че страната е преоткрила отново през 90-те години. „Тогава почувствах нещо много силно – връзка, която никога не е изчезвала.“

Изкуството като съдба - вдъхновение от детството, което Силви никога не забравя

Още от малка Силви Вартан е пленена от сцената. „Вдъхновяваха ме театралните спектакли, на които ме водеше баща ми в България – помня "Доктор Ох, боли", изключителните костюми, преобразените актьори. Тогава осъзнах, че искам да работя това. Те ме накараха да мечтая“, споделя певицата.

Музиката е жива!

Френски шансони и рок енд рол

Семейството ѝ винаги е било пропито с музика. „Всички сме музиканти – баща ми, дядо ми, брат ми. Баща ми ми пускаше рок, после френски шансони още когато бях малка. Музиката винаги е била част от мен“, разказа още Силви Вартан.

„La Maritza“ - песента, която събира живот, любов и България

Една от най-емблематичните ѝ песни, La Maritza, е пряко свързана с родината. „Тази песен, разбира се, е написана за мен, вдъхновена от живота ми – от свободата и от любовта. В нея е събрано всичко, през което съм преминала.

С усмивка и носталгия Вартан си спомня: „Когато баща ми за първи път чу песента, очите му се напълниха със сълзи. А днес, благодарение на социалните мрежи, La Maritza отново намира пътя си към хората.“

Снимка: Евгений Милов

„В дълбините си аз съм българка“

Макар да живее във Франция от дете, Силви Вартан подчертава, че българската ѝ същност остава непокътната. „Аз съм славянка, нося всички белези на славянското – чувствителност, носталгия, дълбочина. Никога не съм забравяла българския език, усещам се силно свързана с него и с тази земя.“

Силви Вартан готви мусака и баница за децата си