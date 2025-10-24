На 24 октомври е роден Дрейк. Той е канадски рапър, певец и продуцент, който започва като актьор в сериала „Degrassi: The Next Generation“.

Хороскопът на Алена за деня, в който е роден Дрейк. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Опитите ви да спечелите сърцето на чаровен мъж ще се окажат напразни. Не се опитвайте да го привлечете с подаръци, а ако ви обърне внимание, на бързайте да се отдавате на интимни мигове.

ТЕЛЕЦ

Интимните ви партньори са се отдалечили, заради съмнения, че им изневерявате. Не се опитвайте да се сдобрявате в леглото, защото дори и да се стигне до сексуален контакт, той няма да оправи отношенията ви.

БЛИЗНАЦИ

Изпълнени сте с желание да сте обичани. За съжаление не сте доказали на интимните си партньори, че споделяте чувствата им. Ако имате желание за сексуални удоволствия, но интимния ви партньор е дистанциран, не настоявайте.

РАК

От сутринта ви е обзела ревност. Глождят ви съмнения във верността на вашите любими. С подозрения нищо няма да постигнете. След разправията през деня не се надявайте, че ще имате приятни интимни изживявания.

ЛЪВ

В семейството ви назрява конфликт. Изневерили сте и са ви разкрили. Трудно ще намерите оправдание за действията си. Не и с проява на агресия. Сексът с брачния ви партньор ще остане само в мечтите ви. Не се домогвайте до това.

ДЕВА

Звездите ви предпазват от неочаквани проблеми в личния живот. Отдалечили сте се от любимите си хора. Опитайте се да създадете романтична обстановка и да възвърнете у партньора си желанието на сексуални удоволствия.

ВЕЗНИ

През целия ден сте уморени и нямате желание за развлечения с любимите си хора. Не пропускайте романтичните мигове, защото ще съжалявате. Колкото и да сте уморени, сексът ще ви зареди с нови сили и ще остави незабравима следа у вас.

СКОРПИОН

Вечерта си останете у дома и се успокойте след напрегнатият ден. В отношенията с любимия бъдете въздържани в изразяване на емоциите. Семейните жени ще изживеят незабравими сексуални удоволствия. Не изневерявайте! Несемейните да бъдат предпазливи при сексуални контакти, заради податливост на инфекции.

СТРЕЛЕЦ

Неуспехите през деня ще се отразят на отношенията ви в семейството и с любимите ви хора. Рискувате да ги отдалечите от себе си. Вечерта се постарайте да си създадете незабравими мигове и да се отдадете на сексуални удоволствия, за да се сближите отново.

Ако сте пропуснали да видите какво предстои за всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото тук:

КОЗИРОГ

През целия ден имате възможност да докажете чувствата си. Не оставяйте без внимание любимия. Не отказвайте на партньора си сексуалните изживявания.

ВОДОЛЕЙ

Следобед ви очаква незабравима романтична среща. Несемейните жени ще осъществят ново запознанство, което може да се окаже търсената любов. Сексуалните ви контакти трябва да са добре преценени, за да си спестите заболяванията на половата система и инфекциите.

РИБИ

Не се отказвайте от приятните романтични мигове, които са ви подготвили любимите ви хора. Подарете им цялата си обич. Сексът ще ви достави взаимна наслада. За да сте спокойни, изключете телефоните си и се отдайте на чувствата си.

