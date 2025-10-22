В сърцето на София, в бутика на MDL в Paradise Center, официално бе представен нов моден кът посветен изцяло на италианския бранд Lorena Antoniazzi – марка, която съчетава луксозен дизайн с майсторство в трикотажа и устойчив модел. Събитието привлече ценители с висок вкус за мода, търсещи качество, елегантност и стил, отвъд бързите тенденции. Акцент бе представянето на новия проект на Lorena Antoniazzi - "No Season".

Италиански шик, който се превръща в семейна традиция

Основана през 1993 г. от Лорена и Лука Мирабаси, Lorena Antoniazzi е висококачествена линия за трикотаж, утвърдена като символ на луксозен prêt-à-porter, изработен с изключително внимание към детайла. И до днес марката остава семеен бизнес, който успешно съчетава традицията на италианското майсторство, технологични иновации и устойчиво производство.

"NO SEASON" - устойчивата красота няма сезон

Специално внимание по време на събитието бе отделено на новия проект на Lorena Antoniazzi - "NO SEASON". Концепция, която залага на дрехи без сезонна обвързаност. Проектът е отговор на нуждата от по-устойчива мода, съчетаваща функционалност, дълготрайност и екологично съзнание. Колекцията поставя фокус върху иновативния трикотаж – ДНК-то на Lorena Antoniazzi – като използва смес от памук, кашмир и коприна в различни текстури и обеми. Целта е ясна - да се създават дрехи, които устояват на времето, съпътстват ежедневието на съвременната жена и насърчават по-осъзнато потребление. Това е модата, която не просто облича, а изразява отношение – към себе си, към околната среда и към стойността на ръчната изработка.

"Устойчивостта е понятие, което много хора използват, но не всички са наясно какво се крие зад него. За мен устойчивостта и устойчивата красота се крият в една индустрия, в която материите не се произвеждат от деца, не се произвеждат в Непал и Китай, а се изработват от хора, които получават справедливо възнаграждение и работят в спокойни условия. Целият този процес за мен е устойчивост", споделя дизайнерката и основателка на марката - Лорена пред Ladyzone.

Цялото интервю с дизайнерката и основателка на италианската марка Lorena Antoniazzi - гледайте във видеото най-отгоре.

Дрехи, които разказват история за непреходност с неподправена елегантност

Със своя непретенциозен, но изискан стил, Lorena Antoniazzi говори на езика на модерната елегантност и вдъхновява устойчивия избор и разумен подход към визиите. Дрехите ѝ са създадени за жената, която търси комфорт, стил и автентичност, без да прави компромис с качеството.

Откриването на новия кът в бутика на MDL в Paradise Center е не просто разширение на пространството, а покана към клиентите да се докоснат до философията на бранда и да усетят дълбочината на устойчивата красота. Пространството е изчистено, с внимателно подбрани акценти, които отразяват естетиката на марката и подчертават още по-силно модното послание на MDL - вдъхновение за минимализъм, финес и непоправима класа.

Кои са MDL?

Основана през 1994 г., MDL (Modernly Designed Lifestyle) е водеща българска компания в търговията с висок клас модни марки, обувки, аксесоари и кожени изделия. С дългогодишна експертиза и усет към естетиката, MDL изгражда богато портфолио от международно признати брандове като Max Mara Fashion Group (Max Mara, Marella, Marina Rinaldi), Zegna, Brunello Cucinelli, както и DRESS CODE | DC, представящ марки от най-висок клас като Givenchy, Thom Browne, Ferragamo и други.

Компанията не просто предлага мода, а създава цялостно лайфстайл изживяване, в което индивидуалният стил, качеството и вниманието към клиента са водещи принципи. Освен с търговска дейност, MDL се отличава с креативност и прецизност в организацията на събития чрез MDL Events Management, както и с дългогодишна социална ангажираност, подкрепа за културата, младите таланти и благотворителни каузи. Днес MDL оперира с над 20 обекта в страната и продължава да развива своята мисия: да въвежда световната мода в ежедневието на съвременната българска публика.

Повече от модното събитие - вижте във видеото най-отгоре.

