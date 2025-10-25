На 25 октомври е родена Кейти Пери. Тя е американска певица, композитор и телевизионен съдия, която превърна поп музиката в цветен спектакъл с хитове като Firework, Roar и Teenage Dream.

Хороскопът на Алена за деня, в който е родена Кейти Пери. Какво очаква всяка зодия в любовта през месец октомври вижте във видеото. А ето тук вижте какво предстои на всички зодии днес.

ОВЕН

Не сте склонни да раздавате обичта си, но искате да я получите, защото се чувствате самотни. Семейните могат да изживеят сексуални мигове, а несемейните да ги оставят за друг ден, ако са със случайни партньори.

ТЕЛЕЦ

Не се впускайте в любовни авантюри, ако сте съжалили някого в неговата самота. Няма да бъдете щастливи. Случайните сексуални отношения са гаранция за бъдещи проблеми и дълъг период на самота.

БЛИЗНАЦИ

Ако сте ядосани, не допускайте агресия към семейството си и особено към интимната си половинка. Отдалечаването й ще ви притесни. Сексът няма да е желан от любимите ви хора. Не търсете сексуални партньори извън дома си.

РАК

Самотните си търсят партньор, но нека бъдат внимателни. Не е изключено да срещнете мечтаната голяма любов. По време на сексуалните удоволствия избягвайте разговорите и заядливите въпроси, защото ще отблъснете интимната си половинка.

ЛЪВ

Типичната за вас импулсивност и променливост в чувствата може да ви навреди. Бъдете мили с любимите си хора и не проявявайте ревността си. Не бързайте да стигате до леглото с новото си завоевание. Сексът може да се окаже обвързващ ви за цял живот, а вие не сте готови за това.

ДЕВА

Следобед сте натоварени с разрешаване на лични и семейни проблеми, които не работят в полза на интимните ви отношения. Забравете за намерението си да се отдадете на сексуални изживявания. Нищо няма да се получи и провалът в леглото ще ви депресира.

ВЕЗНИ

Бъдете внимателни с хората, които обичате. Не ги наранявайте без причина. Несемейните жени ще срещнат мечтаната половинка. Сексуалните мигове ще ви доставят взаимна наслада, ако не ги пропуснете, защото сте изнервени.

СКОРПИОН

Ако днес се влюбите в неподходящ партньор, грешката може да ви донесе страдания през целия живот. Трудно ще прекратите започналата връзка. Ако сте семейни дами, сексуалните ви отношения са подложени на изпитание, заради съмнението, че сте изневерили.

СТРЕЛЕЦ

Разправията с партньора ви може да прерасне в скандал, ако не сте достатъчно тактични и търпеливи и проявите женския си инат. Сексуалните ви отношения са хармонични, ако не проявявате агресия в леглото, за да си отмъстите незнайно за какво.

КОЗИРОГ

Вечерта сте готови да пренесете лошото настроение от работното място у дома и ще се изпокарате с близките си. Сексът ще ви зареди с положителни емоции и невероятни изживявания.

ВОДОЛЕЙ

Искате да се усамотите. Въпреки това не пропускайте да покажете на семейството чувствата си. Не лишавайте от внимание любимите си хора. Сексуалните мигове ще оставят незабравими спомени у вас.

РИБИ

Любовни срещи извън семейството ще ви донесат само разочарования в личния живот. Не е желателно да пътувате. Не се доверявайте на късмета си, ако сте решили да изневерите. Ще ви разкрият веднага и ще се лишите от мечтаните сексуални мигове.

