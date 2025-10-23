Виктория Бекъм споделя важни подробности от личния си живот и борбата си с хранително разстройство. Как модната дизайнерка успява да разговаря на тази тема с дъщеря си?

Бившата членка на „Spice Girls“ разкрива, че е счела за изключително важно първо да разговаря с 14-годишната си дъщеря Харпър Севън по темата, преди тя да стане публична. Детайлите около периода с хранително разстройство стават ясни в новия й документален филм, както и в епизод от подкаста „Call Her Daddy“ с Алекс Купър.

Личният разговор с Харпър

Виктория споделя, че е говорила с дъщеря си преди премиерата на документалния филм, за да може Харпър да разбере повече по темата лично то майка си.

Снимка: Getty Images

„Разбира се, говорих с Харпър за това, защото тя гледа документалния филм“, казва Бекъм в подкаста.

Дизайнерката е убедена, че нейна отговорност е да насърчава темите за хранителните разстройства да стават все по-лесни за дискутиране и се радва, че това се случва в нейната поредица.

„Когато имаш хранително разстройство, то те прави нещастен. Тъжно е. Самотно е", спомня си тя.„В продължение на няколко години съществувах физически, но ментално изобщо не бях на мястото си“, казва Бекъм.

Упреците срещу Виктория Бекъм

Бекъм също така си припомни критиките, които е преживяла в първите няколко години като част от „Spice Girls“.

„Казваха ми, че съм твърде дебела, за да бъда на сцената, и това ми помогна да изградя определен начин на мислене“, споделя тя.

Виктория Бекъм чува различни неща за себе си в публичното пространство. Някои хора я наричат „дебелата“, а други смятат, че е „прекалено слаба“. Това със сигурност се отразява на психиката на един артист според звездата.

Снимка: Reuters

Виктория признава, че не се е доверила на никого по време на борбата с хранителното разстройство. Модната икона обаче успява да промени нещата през последните години, превръщайки „нездравословната мания с храната в здравословна връзка“.

„Винаги съм била много дисциплинирана по отношение на начина си на хранене, но успях да се променя сама – защото се страхувах твърде много да говоря с някого“, разкрива тя.

Бившата певица добавя, че съпругът й – Дейвид Бекъм й помага да поддържа по-здравословен начин на живот през последните години, като я е насърчава да започне силови тренировки.

Снимка: Getty Images

„Всичко е свързано със здравето и с тренировките. И Дейвид ми помогна да направя това“, казва тя. „Правех кардио, кардио, кардио. Всичко, което исках да правя, беше да горя, горя, горя. Той беше този, който ме насърчи да започна силови тренировки, и сега тренираме заедно“, обяснява Виктория.

След излизането на документалния филм, Виктория е получава много положителни отзиви от жени, които се припознават в нейната история.

„Мисля, че ако моят опит и моята история могат да помогнат на някого или да насърчат някого да говори, това е още една наистина добра причина да го направя“, завършва Виктория Бекъм.

Семейство Бекъм

Снимка: Getty Images

Семейството е едно от най-известните в света на шоубизнеса и спорта, формирано от брака на Виктория с бившия английски футболист и икона Дейвид Бекъм. Двойката сключва брак на 4 юли 1999 г., като вече повече от 25 години са заедно и имат четири деца:

Бруклин Джоузеф, роден 1999 г., който е модел и фотограф;

Ромео Джеймс, роден 2002 г., който е футболист и модел;

Круз Дейвид, роден 2005 г., който се занимава с музика;

Единствена дъщеря Харпър Севън, родена 2011 г.

