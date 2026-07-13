13 юли е дата, на която са родени едни от най-разпознаваемите имена в киното, телевизията и спорта. От легендарния Индиана Джоунс и капитан Жан-Люк Пикар до една от най-големите надежди на световния футбол – ето кои знаменитости празнуват рожден ден днес.

Роден на днешната дата през 1942 г. в Чикаго, Харисън Форд е сред най-обичаните актьори в историята на киното. Той се превръща в световна звезда с ролята на Хан Соло в сагата „Междузвездни войни“, а образът на Индиана Джоунс го прави истинска филмова икона.

Преди големия си пробив Форд работи като дърводелец, за да издържа семейството си. Именно по това време получава съдбоносния шанс да участва в „Американски графити“, откъдето започва стремителният му възход в Холивуд.

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Освен с впечатляващата си кариера, актьорът е известен и с любовта си към авиацията и с активната си подкрепа за природозащитни каузи.

Роден на 13 юли 2007 г., Ламин Ямал вече е смятан за една от най-ярките звезди на световния футбол. Юношата на „Барселона“ впечатлява с техника, скорост и зрялост, които рядко се виждат при толкова млад играч.

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Само за няколко сезона Ямал се превърна в основен футболист на испанския гранд и националния отбор на Испания, като счупи редица рекорди за най-млад реализатор и участник в големи международни турнири. Талантът му кара мнозина специалисти да го определят като една от бъдещите големи фигури във футбола.

Британският актьор Патрик Стюарт, роден през 1940 г., е сред най-уважаваните имена в театъра и киното. Световна популярност му носят ролите на капитан Жан-Люк Пикар в „Star Trek“ и професор Чарлз Ксавие във филмите от поредицата „X-Men“.

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Кариерата му започва на театралната сцена, където дълги години играе произведения на Уилям Шекспир. Отличителният му глас, сценично присъствие и неподражаем стил го превръщат в един от най-разпознаваемите британски актьори.

На 13 юли 1988 г. е роден и американският актьор Стивън Р. Маккуин. Той добива световна известност с ролята на Джеръми Гилбърт в хитовия сериал „Дневниците на вампира“, а по-късно участва и в телевизионната поредица „Chicago Fire“.

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Маккуин произхожда от известна артистична фамилия – той е внук на легендарния холивудски актьор Стив Маккуин, чието име носи.