Винаги сте се чудили откъде идва името на емблематичната кукла Кен, която цял свят познава? Е, вече има отговор на този въпрос - производителят Mattel разкрива, че пълното му име е Кенет Шон Карсън. А през март месец се навършват цели 65 годините от създаването.

Историята хитовата кукла

Популярната и обичана кукла Кен е представена за първи път през 1961 г., две години след Барби. Името „Кен“ е вдъхновено от името на Кенет Хандлър, син на съоснователите на Mattel - Рут и Елиът Хандлър, по същия начин, както Барби е кръстена на дъщеря им Барбара.

В началото Кен е представен като приятел на Барби в романтична реклама от 1961 г., но през годините образът му се развива, включително и с участието на актьор Райън Гослинг в известния филм „Барби“ от 2023 г.

Най-красивата двойка на света

Връзката между Кен и Барби е била „на приливи и отливи" – двойката се разделя през 2004 г., а през 2011 г. отново се събира по време на снимките на Toy Story 3. Сега, в ново публично изявление, производителят казва, че Кен ще се впусне в приключение да опита „65 нови неща“, но без да издава подробности.

А каква е фамилията на Барби и защо Hello Kitty всъщност не е котка?

Тайнственият свят на играчките

Пълното име на Кен не е единственото разкритие! Преди това, производителят на красивите кукли разкрива, че фамилията на куклата Барби всъщност е Робъртс, а по-късно сме и свидетели на изявление от Sanrio, че Hello Kitty всъщност не е котка, а малко момиче.

Припомняме, че неотдавна Mattel пусна и първата кукла Барби с аутизъм, продължавайки усилията си да разнообрази света на играчките и да наблегне на по-голяма дълбочина на героите, които да носят силно послание. Вижте повече във видеото по-долу.

