Мейривоне Роча Мораес и нейният парцален „съпруг“ в реален ръст „Марсело“, вече са родители на четири парцалени „деца“, след като 39-годишната жена потвърди по-рано, че очакват на бял свят да се появи ново.

Бразилката разказа, че „водите ѝ изтекли, докато приготвяла обяд“, след което отишла в банята, където новороденото бебе се появило.

Припомняме, че Мейривоне Роча Мораес, която е омъжена за парцалена кукла, обяви, че семейството й от кукли ще нарасне, след като е бременна с „четвъртото си дете“ в странно TikTok видео.

Мейривоне заяви тогава, че изпитва сутрешно гадене и силен апетит, преди да информира своите последователи в TikTok за новата си бременност.

Жената по-рано разкри, че през декември 2023 г. е „родила“ близнаци от съпруга си Марсело.

Сега четвърто дете се присъединява към бързо нарастващото й семейство, което вече включва двегодишния парцален Марселиньо и близначките „дъщери“ Марсела и Емилия. Майка ѝ - Дона Фильо, ѝ предложила да си направи тест за бременност, след като Мейривоне описала симптомите си, пише "Мирър".

Мейривоне, която живее в Бразилия, заснела момента, за да го сподели с последователите си. Във видеото, което има десетки хиляди гледания, се вижда как тя потапя теста в малка чашка с урина. След кратко изчакване открива, че резултатът е положителен, след което започва да подскача от радост и веднага хваща Марсело, за да му съобщи новината.

Разказвайки на репортери за изненадата си от положителния резултат, тя казва: „Изненадата беше огромна, защото близнаците са само на една година, а вече има три бебета у дома. Невъзможно е да си представя, че идва четвърто. Няма да лъжа – мислех, че няма да имам повече деца, особено след като близнаците бяха изненада. Винаги трябваше да бъде само едно.“

Новината дошла като огромен шок за Мейривоне, която се „омъжила“ за Марсело през 2018 г. Тя твърди, че използва контрацепция - включително противозачатъчни хапчета и презервативи - но казва, че лекарите ѝ съобщили, че е „изключително плодовита“.

„Наистина ме е страх да не се появят отново близнаци или дори тризнаци. Въпреки всичко, ще обичаме новото си бебе много. Марсело обаче каза обратното – не искаше още едно дете, направихме всичко както трябва. Сега ще трябва да си намери още една работа и не знае как ще може да си позволи всички тези бебета", казва тя, размишлявайки за новия член в семейството.

Последователите й бързо коментираха новината, като много от тях изразиха пълно недоумение. Един написа: „Това не е възможно, човече“, а друг добави: „Сигурно е било много емоционално да стане родител отново.“ „Боже мой. Още едно“, написа трети, а друг потребител се пошегува с думите: „Марсело явно е много натоварен“.

