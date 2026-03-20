И този уикенд сериалът "Вяра, Надежда, Любов“ обещава да ни остави без дъх с коктейл от медицински скандали, тъмни сделки и едно ново, мистериозно лице.

Новият играч: Петър Дочев влиза в играта

Голямата новина за феновете е появата на актьора Петър Дочев. Той влиза в сюжета с тайнствена роля, която заплашва да разруши и без това крехкия баланс между истината и лъжата. Дали неговият герой ще бъде спасител или поредният манипулатор в мрежата от интриги - предстои да разберем.

Болницата: Място за спасение или зона на конфликт?

Сюжетът в болница „Вяра, Надежда, Любов“ достига критична точка. Този уикенд ще станем свидетели на:

Компрометирани яйцеклетки и липса на важни медикаменти поставят клиниката на ръба на оцеляването.

Рисковите ходове на Лидия ще застрашат не само кариерата ѝ, но и живота на пациентите.

Екатерина започва да подлага на съмнение всичко, свързано с Филип. Дали интуицията ѝ ще я подведе?

Тъмната страна: Схеми и невъзможни избори

Паралелно с медицинската драма, действието се пренася в нощния свят на клуб „Марсилия“. Там тайните са разменна монета, а разкритията за зловеща схема за трафик на бебета ще разтърсят зрителите. В центъра на бурята е Станка, чието сърце е разкъсано между майчинския инстинкт и жестоката реалност на престъпния свят.

Кога да гледате?

Не планирайте нищо за вечерта! Драмата се разгръща в три поредни вечери:

Дните са петък, събота и неделя

Часът - 22:00 ч. по bTV

А за тези от вас, които не обичат да чакат – новите епизоди са платформата VOYO.