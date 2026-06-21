Холивуд скърби за една от най-големите легенди на телевизията. Режисьорът Джеймс Бъроуз, човекът, който стои зад хитовия сериал „Приятели“, е починал на 85-годишна възраст. Новината предизвика вълна от емоционални реакции, а звездите от култовата поредица му отдадоха почит с трогателни послания. Дженифър Анистън не успя да скрие огромната си тъга и призна, че са били изключително близки.

„Той беше като баща за мен“

Най-емоционалното послание дойде от актрисата Дженифър Анистън, която определи Джеймс Бъроуз като човек, променил живота ѝ не само професионално, но и лично. В публикация в Инстаграм актрисата призна, че е трудно да намери думи за загубата на човек, който през целия си живот е карал околните да се чувстват обичани. „Той беше като баща за мен. Винаги се интересуваше как съм, подкрепяше ме, напътстваше ме и беше до мен както в най-трудните, така и в най-щастливите моменти от живота ми“, сподели Анистън.

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„Папа Бъроуз“ – човекът, който създаде семейство на снимачната площадка

Джеймс Бъроуз често наричал актьорите от „Приятели“ „моите деца“, а на снимачната площадка всички го познавали като „Папа Бъроуз“. Според Дженифър Анистън именно той е научил актьорите колко важно е да се уважават, да се подкрепят и да бъдат истинско семейство не само пред камера, но и извън нея.

„Той ни научи да се обичаме, да се грижим един за друг и винаги да си пазим гърба“, пише още актрисата в емоционалното си обръщение.

Снимка: Getty Images

И останалите звезди от „Приятели“ се сбогуваха с него

След новината за смъртта на режисьора свои послания публикуваха и Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър. Всички те го описват като изключителен професионалист, ментор и човек с огромно сърце, който е успявал да извлече най-доброто от актьорите си и да създаде атмосфера на доверие и приятелство на снимачната площадка.

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Снимка: Getty Images

Легенда, оставила следа в телевизионната история

Джеймс Бъроуз е сред най-влиятелните телевизионни режисьори в историята. През кариерата си режисира повече от 1000 телевизионни епизода и печели 11 награди „Еми“. Освен с работата си по „Приятели“, името му е свързано с емблематични продукции като „Бар Наздраве“ (Cheers), „Фрейзър“, „Уил и Грейс“ и „Такси“, превръщайки се в една от най-значимите фигури в американската телевизионна комедия.