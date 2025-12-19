Пийт Дейвидсън стана баща! 32-годишният актьор от „Saturday Night Live“ и 29-годишната му приятелка Елси Хюит посрещнаха първото си дете, момиченце на име Скоти Роуз Хюит Дейвидсън. Ставя ясно, че бебето се е родило на 12 декември.

„Най-добрата ми работа досега, абсолютно съм изпълнен с любов, благодарност и недоумение“, написа новата майка под публикацията, в която беше включена снимка на двойката, държаща новороденото си.

Публикацията включваше няколко други интимни снимки на комедианта и модела с бебето им. Двойката запази лицето на Скоти в тайна, като постави емотикон с бяло сърце върху лицето ѝ на всяка снимка.

Дъщеричката им е кръстена на покойния баща на Дейвидсън, Скот Матю Дейвидсън, пожарникар от Ню Йорк, който е загинал, докато по време на терористичните атаки от 11 септември 2001 г. , когато Дейвидсън е бил на 7 години. Роуз пък е второто име на Хюит.

На 16 юли Елси публикува серия от снимки, включително няколко снимки с половинката си, снимка от сонограма и няколко мемета. Хюит включи и клип от момента, в който двойката видя мъничето си.

„Е, сега всички знаят, че сме правили секс“, пошегува се тя.

Снимка: https://www.instagram.com

През септември ексклузивен източник съобщи пред People, че Дейвидсън и Хюит са „много развълнувани да станат родители“, докато се готвят да посрещнат бебето си.

„Пийт се подготвя по всякакъв възможен начин, от това да помага с подготовката на детската стая до това да се увери, че Елси се чувства подкрепена на всяка стъпка, и е ясно, че очаква с нетърпение бащинството.“

Източникът добави, че Дейвидсън „наистина приема с нетърпение“ следващата глава. „Той говори за това как това е най-смислената глава от живота му досега и наистина я приема с нетърпение“, добави източникът.

