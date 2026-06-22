Понякога музиката успява да надскочи границите на развлекателната индустрия и да се превърне в силно обществено послание. Именно такъв е случаят с проекта „Татко, влюбих се в мъжкар“ – песен, създадена от Папи Ханс и изпълнена от Деси Слава, която привлече вниманието далеч извън България.

Клипът към песента, посветена на борбата с домашното насилие, беше представен по време на престижния фестивал Cannes Lions – едно от най-значимите световни събития в сферата на креативността, рекламата и комуникациите. Това се превърна в значим успех както за авторите на проекта, така и за каузата, която той защитава.

Проектът поставя фокус върху ранните предупредителни знаци на токсичните и насилствени отношения. Вместо да разказва история за насилието след неговото проявление, песента насочва вниманието към сигналите, които често остават пренебрегнати в началото на една връзка.

Любопитен факт е, че първоначално песента е била предвидена за новия албум на Папи Ханс „Слънцето“. Впоследствие изпълнителят взема решение да я отдели от личния си репертоар и да я посвети на обществената кауза.

Снимка: https://www.instagram.com

В свои изявления артистът обяснява защо не е останал изпълнител на песента:

„Махнах гласа си от нея, за да бъде изпята от някого, който познава една от формите на домашното насилие от първа ръка.“

По думите му социалното въздействие на подобен проект е много по-ценно от поредния хит в дискографията на един артист.

Новината за успеха на парчето сподели самият той в публикация в своя Instagram профил, под която написа отчасти:

„Тази сутрин разбрах, че от 20 000 заявки във фестивала Cannes, “Татко” е номинирана не в една, а ДВЕ категории. Това е (без да искам да го украсявам), историческо... И прекрасна верификация за мен самия, че не съм побъркан да вярвам в себе си. Което винаги е приятна изненада.“

Константин Трендафилов, каквото е рожденото име на артиста, неведнъж е изразявал тревогата си от нарастващите прояви на агресия и от начина, по който определени модели на поведение се нормализират в обществото. Той смята, че младите момичета трябва да бъдат насърчавани да разпознават предупредителните сигнали още в началото на връзките си.

Самата Деси Слава също приема участието си в проекта като лична мисия, а не просто като музикален ангажимент. Така песента се превръща в общ призив за повече информираност, подкрепа към жертвите и открит разговор по една от най-болезнените теми в съвременното общество.

Номинациите са в категориите:

PR Lions - Content Creation & Production

Entertainment Lions for Music - Use of Original Composition

Победителите ще бъдат обявени в следващите дни - фестивалът ще се проведе между 22 и 26 юни в Кан, Франция.