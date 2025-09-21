Любовта понякога идва по най-неочаквания начин и точно така започва историята на писателката и блогърка Anna Kloots. На 30 години тя решава да започне изцяло нов живот и се мести в града на мечтите - Париж. Наемайки апартамент, тя не подозира, че бъдещето ѝ се намира буквално един етаж над нея. Нейният съсед се оказва сродната й душа, с когото днес тя се готви да сключи брак.

Една невероятна история за любов и вяра

Това, което търсиш е на една ръка разстояние...или на един етаж

В поредица от емоционални снимки Ана разказва за техния вълнуващ път – от първата случайна среща до момента на годежа. Първите им разговори започват през есента на 2020 г., в навечерието на второто затваряне заради пандемията. Тя помага на своя приятелка да затвори цветарския магазин и върви забързано с огромни букети под ръка. Пред входа среща непознат, погледите им се засичат, той се оказва нейният съсед от горния етаж. Скоро след това мистериозният господин звъни на вратата ѝ – с ваза и бутилка вино. Двамата разговарят с часове, а вечерта завършва с танц в хола.

На следващата сутрин Ана намира бележка и кроасан пред вратата си – малък жест, който се превръща в ежедневен ритуал. Всяка седмица той ѝ носи и цветя.

Истинската любов идва тогава, когато повярваме, че я заслужаваме

„През последните пет години той вървя рамо до рамо с мен – подкрепяше мечтите ми, празнуваше всяка победа и ми помагаше да премина през загубите“, разкрива Ана.

Тя описва връзката им като любов, която е чакала и за която си е напомняла, че заслужава. Нейният бъдещ съпруг е проявил търпение и уважение, докато тя изгражда новия си живот в града на любовта. „Когато бях готова, той ме помоли да започнем общ живот заедно“, допълва тя.

Снимка: https://www.instagram.com

Днес двамата са сгодени и планират сватба именно в Париж - онова специално място, където започва тяхната любовна история. Ана мечтае да върви към олтара с голям букет от цветарския магазин на най-добрата си приятелка – спирката, което символично бележи първата им среща и се превръща в символ на тяхната свързаност. Романтичната история на двамата влюбени е доказателство, че най-големите любови често започват от най-малките случайности -

една среща пред врата,

един букет цветя

и след миг разбираш, че човекът срещу теб е твоята съдба.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK