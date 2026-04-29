Първата дама на САЩ Мелания Тръмп привлече всички погледи по време на официалната държавна вечеря в Белия дом, организирана в чест на крал Чарлз III и кралица Камила. Събитието, проведено на 28 април 2026 г., събра политически и обществени елити, но именно стилът на Мелания се превърна в един от най-коментираните пез цялата вечер.

За специалния повод тя избра изискана бледорозова рокля без презрамки от колекцията на "Диор". Визията беше допълнена от елегантни светли велурени ръкавици и копринени обувки, създавайки класическа и изчистена линия, характерна за най-високия клас официална мода. До нея президентът Доналд Тръмп беше заложил на традиционен черен смокинг и също впечатли с безупречен стил.

Събитието отбелязва първото официално посещение на крал Чарлз III в Съединените щати след възкачването му на престола през 2022 г. и се разглежда като важен момент в отношенията между двете държави. Модният избор на Мелания Тръмп не беше случаен. Според модни критици, нежният розов нюанс и изчистеният силует подчертават дипломатичния характер на вечерта и създават усещане за хармония и елегантност в компанията на кралското семейство.

По-рано през деня първата дама демонстрира още няколко впечатляващи визии - включително бял костюм на Ralph Lauren и жълт ансамбъл от американски дизайнер, с които посрещна кралската двойка при пристигането им. Държавната вечеря беше не само дипломатическо, но и културно събитие, на което менюто включваше сезонни продукти и внимателно подбрани ястия, съобразени с предпочитанията на кралското семейство.

С поредната си стилна поява Мелания Тръмп затвърди репутацията си на една от най-влиятелните модни фигури на политическата сцена, демонстрирайки как модата може да бъде мощен инструмент на публичната дипломация.